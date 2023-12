Der Schanzen-Verstappen: Warum Stefan Kraft allen davonspringt

Vier Bewerbe, vier Siege: Am ÖSV-Adler Stefan Kraft führt in dieser Skisprung-Saison keine Flugroute umhin. Der Pongauer, 30, besticht durch Absprung, Stil und sauberer Technik. Und, sein Anzug soll besonders gut sitzen. Der Österreicher profitiert auch von der 3D-Scanner-Regelung und dem Umstand, dass Athleten auf geheiß der FIS schwerer werden mussten.

„Überflieger“: ein geflügelter Begriff und flott genutzt für all diejenigen, die dem Rest des Feldes die Grenzen aufzeigen. Im Skispringen äußert sich dieses Phänomen ähnlich der Formel 1. Ein Team beziehungsweise ein Pilot hat das beste Material, das schnellere Auto, das professionellere Team – und lässt alle anderen hinter sich. Ob der Niederländer Max Verstappen etwas mit Skispringen anfangen kann, ist nicht übermittelt. Doch dem Pongauer Stefan Kraft ist der Formel-1-Champion schon ein Begriff. Er siegt, Verstappen siegt – und das nicht ohne Grund. Der besttrainierte Athlet mit der besten Tagesform, in Kombination mit der Leichtigkeit des Seins und dem Wissen um das eigene Geschick, es sind tragende Pfeiler im Sport.

Kraft ist mit einem doppelten Doppelsieg in den Skisprung-Weltcup „geflattert“. Nach Ruka war auch in Lillehammer keiner in der Lage, ihm die erste Stufe des Podests streitig zu machen. Er sagt, dass „alles funktioniert“. Die Gründe für diese Form muss man dennoch genauer betrachten.