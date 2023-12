Spotify spart: 1500 Mitarbeiter müssen gehen

Im Lauf des Jahres wurden bereits rund acht Prozent der Belegschaft abgebaut. Nun kündigt der Musikstreaminganbieter an, erneut rund 17 Prozent der Belegschaft abzubauen.

Blickt man auf die Zahlen scheint es dem Streaming-Audio-Riesen in diesem Jahr finanziell gut zu gehen. Es könnte die 100 Millionen Nutzer Marke geknackt werden. Das Unternehmen meldete im letzten Quartal auch einen seltenen Gewinn.

Doch wie CEO Daniel Ek nun erklärte, gebe Spotify immer noch zu viel Geld aus. Aufgrund der Bedingungen von Lizenzverträgen mit Musikrechteinhabern hat der Streamingdienst seit langem Geld verloren. Um sein Geschäftsmodell zu diversifizieren, gab das Unternehmen Milliarden von Dollar für Podcasts aus, hat jedoch seitdem seine Investitionen in Original-Audioserien zurückgefahren.

Langsames Wachstum

Ek kündigte in einer Erklärung an, dass es bei Spotify zu viele Mitarbeiter gebe, die Arbeit rund um die Arbeit machen anstatt einen Beitrag zu Möglichkeiten mit echter Wirkung zu leisten. Nun will er erneut rund 1500 Mitarbeiter (knapp 17 Prozent) abbauen. Sie sollen eine Abfindung erhalten, verbliebene Urlaubstage ausgezahlt werden. Im Laufe diesen Jahres wurden bereits rund acht Prozent der Belegschaft abgebaut. Per Ende 2022 zählte das Unternehmen mit Sitz in Stockholm noch fast 8400 Angestellte.



„Das Wirtschaftswachstum hat sich dramatisch verlangsamt und Kapital ist teurer geworden“, sagte Ek. Spotify sei keine Ausnahme von dieser Realität. (Red/Bloomberg)