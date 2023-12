„Ohne uns stirbt Wien“: Ärzte marschieren durch die Innenstadt

Wiens Spitalsärzte fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Um 14 Uhr versammeln sie sich am Neuen Markt, um anschließend durch die Innenstadt zu marschieren.

„Ohne uns stirbt Wien. Diese Aussage ist weder plakativ noch brachial, sondern entspricht letztlich der Wahrheit. Denn ohne medizinisches Personal kommen nun einmal Menschen zu Schaden“, sagt Stefan Ferenci im Vorfeld der Kundgebung der Spitalsärzte, die um 14 Uhr in der Innenstadt beginnt. Ferenci ist Obmann der Kurie der angestellten Ärzte der Wiener Ärztekammer, die den Protestmarsch organisiert. „Ich fordere Stadtrat Peter Hacker dazu auf, seine Arbeit zu machen. Wir machen Druck für uns alle. Für Ärzte und Patienten, in und um Wien. Solang wir keinen besseren Plan von der Stadt Wien hören, wollen wir, dass unser Zehn-Punkte-Plan umgesetzt wird. Darum schalten wir einen Gang höher. Das sind wir Wiens Bevölkerung schuldig.“

Treffpunkt ist am Neuen Markt im ersten Bezirk. Von hier aus werden Wiens Spitalsärzte – aufgerufen sind aber auch alle anderen Vertreter von Gesundheitsberufen wie etwa Pflegekräfte – über die Albertina, Operngasse und den Ring (in Fahrtrichtung) zur Schottengasse marschieren. Vorbei an der Freyung und Am Hof geht es weiter über den Graben zum Stock-im-Eisen-Platz, wo zwischen 16 und 17 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden soll. „Ohne uns stirbt Wien“ lautet das Motto der Ärzte. Denn ihr Frustlevel ist auf dem vorläufigen Höhepunkt angelangt, wie aus einer aktuellen Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek hervorgeht. Die Qualität der Versorgung der Bevölkerung hat sich demnach ebenso verringert wie die ihrer Ausbildung. Zudem fühlen sie sich von Wiens Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker (SPÖ), im Stich gelassen. So würden unter anderem Gefährdungsanzeigen nicht ernst genommen, obwohl sich ihre Zahl deutlich erhöht habe.

Zu ihren wichtigsten Forderungen gehören eine Erhöhung der Gehälter um 30 Prozent bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden – mit der vergangene Woche erzielten Einigung bei den KV-Verhandlungen, die eine Erhöhung der Gehälter wie auch Zulagen um 9,2 Prozent vorsehen, ist die Wiener Kammer nicht zufrieden. Zudem fordert sie eine Rückkehr- und Bleibeprämie von 24.000 Euro für alle Angehören der Gesundheitsberufe, flexiblere Arbeitszeitmodelle, weniger Bürokratie, eine transparente Bestandsaufnahme mit Auflistung aller offenen und besetzten Stellen sowie mehr Zeit für Fachärzte, um Turnus- und Assistenzärzte auszubilden.

Grundlegende Strukturänderung

Nicht zuletzt spricht sich die Standesvertretung für eine grundlegende Strukturänderung aus – nämlich die vollständige Ausgliederung des Wiener Gesundheitsverbunds von der Stadt Wien – inklusive Finanz- und Personalhoheit für die Ärztlichen Direktoren der Kliniken. Und zwar unabhängig von den Magistratsabteilungen MA 1 (Digitales) und MA 2 (Personalservice). Auch das AKH soll in ein eigenständiges Bundesspital überführt werden. Bekanntlich ist zwar das ärztliche Personal des AKHs bei der Med-Uni angestellt, das restliche medizinische Personal wie etwa Pflege bei der Stadt.

Mehr lesen Demo durch die Innenstadt: Wiens Spitalsärzte proben den Aufstand

Forderungen, die in besagtem „Zehn-Punkte-Plan“ zusammengefasst wurden und für die Kammer zwingend erfüllt werden müssten, um den Zusammenbruch der Spitäler zu verhindern. Gänzlich unbeeindruckt davon zeigt sich Hacker. Die Forderungen seien schlichtweg nicht erfüllbar. Bei der Kundgebung handle es sich um eine unnötige Aktion der Ärztekammer, nicht um einen Protest der Ärzte, deren Zufriedenheit viel höher sei, als von der Kammer suggeriert werde.

„Echter“ Streik im Frühjahr

Der Zeitpunkt für den Beginn des Marschs ist bewusst gewählt, und zwar nach Ende der Kernarbeitszeit, wenn auch Fachambulanzen schließen. Die Notversorgung bleibt natürlich aufrecht, der Verkehr soll kaum beeinträchtigt werden. Zur Teilnahme aufgerufen sind auch Patienten. Ferenci rechnet mit mehr Teilnehmern als beim letzten wienweiten Streik der Spitalsärzte 2016. Damals protestierten rund 2000 Mediziner gegen befürchtete Einkommenseinbußen wegen des neuen Arbeitszeitgesetzes.

Sollte dieser „Weckruf“ bei Hacker zu keinem Umdenken führen, ist für das Frühjahr 2024 ein „echter“ Streik geplant, der während der Kernarbeitszeit in den Spitälern stattfinden soll. Zudem sind weitere „Kampagnenwellen“ geplant – im Zuge eines „langsamen Eskalationsszenarios“. Am Geld wird es jedenfalls nicht liegen. Von den 1,5 Millionen Euro, die bereits im Frühjahr für Kampfmaßnahmen beschlossen wurden, ist noch rund eine Million übrig. Weitere zwei Millionen stehen auf Abruf bereit.