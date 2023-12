Wiens Spitalsärzte mit letzter Warnung

Einige Hundert angestellte Ärzte marschierten am Montagnachmittag durch die Wiener Innenstadt – ein „Weckruf“, um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen einzufordern.

„Die Erleichterung ist ihnen anzusehen – Ärztekammervizepräsident Stefan Ferenci und seinem Team von der Kurie der angestellten Ärzte, die zum Protestmarsch aufgerufen hat. „500 sind es sicher, damit ist alles gut“, sagt einer von ihnen. „Und das bei dieser Kälte“, erwidert sein Gegenüber, während er einen Schluck Punsch trinkt, der gratis verteilt wird.

Angesichts der zuletzt erzielten Einigung bei den KV-Verhandlungen, die eine Erhöhung der Gehälter und Zulagen um 9,2 Prozent vorsehen, sowie den Machtkämpfen innerhalb der Wiener Kammer ist nämlich befürchtet worden, dass nur 200 bis 300 Personen kommen könnten, was die Verhandlungsposition der Kammer massiv schwächen würde. Zum Vergleich: Beim letzten wienweiten Streik der Spitalsärzte 2016 protestierten rund 2000 Mediziner gegen befürchtete Einkommenseinbußen wegen des neuen Arbeitszeitgesetzes. Zu einem solchen „echten“ Streik während der Kernarbeitszeit kann es im Frühjahr erneut kommen, sollte dieser, wie Ferenci sagt, „Weckruf“ bei Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zu keinem Umdenken führen.

„Ein Schlag ins Gesicht“

Tatsächlich kamen an diesem Montagnachmittag rund 300 bis 600 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte zum Neuen Markt in der Innenstadt, um von dort rund zwei Stunden lang durch die Innenstadt zu marschieren, darunter auch Kammerpräsident Johannes Steinhart. Viele von ihnen halten Transparente in die Höhe – mit Aufschriften wie „Ohne uns stirbt Wien“ (das Motto der Kundgebung), „Bis der Computer hochgefahren ist, ist der Patient tot“, „Wir haben die Pandemie gemeistert, dafür aber nichts bekommen. Wir sind erschöpft“, „Schweiz, wir kommen“ und „Ich habe leider kein Bett für dich“ – mit einem Foto von Supermodel Heidi Klum, in Anlehnung an ihren legendären Spruch „Ich habe leider kein Foto für dich“, den jene Kandidatinnen zu hören bekamen, die in ihrer Casting-Show ausschieden.

Darauf weist auch Ferenci bei seiner Rede hin. Lange Wartezeiten auf Operationen seien lebensbedrohlich. Und überfüllte Spitalsambulanzen „keine Fiktion, sondern Realität. Jeder weiß es, jeder sieht es, außer der Politik.“ Zudem könne niemand erklären, warum Spitalsärzte in Wien weniger verdienen als im Burgenland oder der Steiermark. Dass eine sozialdemokratisch geführte Stadtregierung die Arbeitnehmer in ihren eigenen Spitälern nicht ernst nehme, sei unverständlich. Ein paar Zulagen, damit die Belegschaft „die Füße stillhält“, bezeichnet er als einen „Schlag ins Gesicht“. Sudienplätze aufzustocken, wie das Hacker wiederholt gefordert hat, sei jedenfalls keine Lösung: „Wir haben nicht zu wenig Studierende, aber diese gehen immer öfter in die Schweiz oder nach Deutschland.“

Die Forderungen der Ärzte

Zu den wichtigsten Forderungen der Spitalsärzte gehört eine Erhöhung der Gehälter um 30 Prozent bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden. Zudem fordern sie eine Rückkehr- und Bleibeprämie von 24.000 Euro für alle Angehören der Gesundheitsberufe, flexiblere Arbeitszeitmodelle, weniger Bürokratie, eine transparente Bestandsaufnahme mit Auflistung aller offenen und besetzten Stellen sowie mehr Zeit für Fachärzte, um Turnus- und Assistenzärzte auszubilden. Forderungen, die zwingend erfüllt werden müssten, um den Zusammenbruch der Spitäler zu verhindern.

Nicht zuletzt spricht sich die Standesvertretung für eine grundlegende Strukturänderung aus – nämlich die vollständige Ausgliederung des Wiener Gesundheitsverbunds von der Stadt Wien – inklusive Finanz- und Personalhoheit für die Ärztlichen Direktoren der Kliniken. Und zwar unabhängig von den Magistratsabteilungen MA 1 (Digitales) und MA 2 (Personalservice). Auch das AKH soll in ein eigenständiges Bundesspital überführt werden. Bekanntlich ist zwar das ärztliche Personal des AKHs bei der Med-Uni angestellt, das restliche medizinische Personal wie etwa Pflege bei der Stadt.

Gänzlich unbeeindruckt davon zeigt sich Hacker. Diese Forderungen seien schlichtweg nicht erfüllbar. Zudem seien die Spitalsärzte Wiens bei Weitem nicht so unzufrieden, wie behauptet werde.