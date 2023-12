Wirbelsturm legt Indien teilweise lahm

Indien schließt Schulen, streicht Flüge und bringt Menschen in Küstengebieten in temporäre Unterkünfte. Der Sturm Michaung trifft bald auf Land.

Angesichts eines herannahenden Wirbelsturms haben Behörden in Teilen von Südindien Schulen und Büros der Verwaltung geschlossen. Zudem wurden Menschen in Küstengebieten zur Sicherheit in temporäre Unterkünfte gebracht. Am Flughafen der Millionenmetropole Chennai fielen Flüge aus, wie Medien berichteten unter Berufung auf offizielle Angaben.

Die Behörden im Bundesstaat Tamil Nadu riefen die Einwohner auf, drinnen zu bleiben und möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Fischer sollten nicht zur See fahren.

Sturm Michaung soll das indische Festland im Bundesstaat Andhra Pradesh voraussichtlich Dienstagfrüh (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und viel Niederschlag erreichen, wie der meteorologische Dienst mitteilte.

In Indien gibt es regelmäßig Stürme, die Überschwemmungen, Zerstörung und Stromausfälle bringen. Experten zufolge nimmt die Intensität solcher Stürme wegen des Klimawandels weltweit zu. (APA/dpa)