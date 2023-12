„Man kann doch nicht einfach die Zukunft aufgeben!“

Das muss mitten in den 1980er-Jahren gewesen sein, da wurde ich vom Umweltministerium zur Konferenz in Villach geschickt. Das typische Geschehen damals war auf Luftreinhaltung, vor allem Schwefeldioxid fokussiert, nicht auf CO 2 . Es hat in Österreich ziemlich lange gedauert, bis das Klimathema als solches bewusst geworden ist. Und … ich bin nicht sicher, ob alle Menschen, auch in der Politik, heute zwischen den lokal lösbaren Problemen Luftreinhaltung und Plastikvermeidung und dem Klimawandel, der nur global lösbar ist, unterscheiden.