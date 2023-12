Alle paar Jahre passiert es – ein neuer Song haut einen um.

Es gibt da diese Zeilen in Sängerin und Schauspielerin Johanna Eggers neuem Song „Melancholisch“ aus dem Album „Viertel vor vier“, das soeben erschienen ist. „Ich glaub’, ich werd’ jetzt melancholisch. Vielleicht ist’s auch zu früh, bleib’ jetzt lieber antialkoholisch, sonst geb’ ich mir zu viel Müh. Ruf dich vielleicht heut Nacht noch an, das wär’ wirklich zu viel. Versuch’ dich zu überzeugen, dass aus uns was werden kann. Ich glaub’, das wär’ nicht so dein Stil. Ich glaub’, das wär’ nicht so dein Stil.“

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss einen Song mindestens drei, vier Mal hören, bevor ich weiß, ob ich ihn mag. Dass mir einer gleich beim ersten Mal gefällt, passiert höchstens alle paar Jahre. Das muss dann aber schon ein Hammer von einem Song sein. Ein Song wie „Melancholisch“, den ich vor ein paar Wochen zufällig live in einem Fernsehstudio hörte, während ich auf meinen eigenen Auftritt wartete. Auf Anhieb habe ich mir den gesamten Songtext gemerkt. Vor allem die eingangs erwähnten Zeilen sind wie in Stein gemeißelt, jedes Wort sitzt. Der letzte deutschsprachige Song, der mich so umgehauen hat, war „Auf anderen Wegen“ von Andreas Bourani.

Ich teile diese Gedanken mit Ihnen, weil Songs auf Deutsch, die nicht der Volks- bzw. volkstümlichen Musik oder dem Schlager zuzuordnen sind, in Österreich häufig nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Was ein Jammer ist, denn sie erzählen auf eine pure und schnörkellose Art Geschichten, in denen wir uns alle wiedererkennen müssten. In diesem Fall vorgetragen von jemandem, der den Song auch selbst geschrieben und komponiert hat. Viel mehr Authentizität und Identifikationspotenzial geht eigentlich nicht.

So gesehen ist Johanna Eggers „Melancholisch“ mehr als nur ein Song. Er ist ein Test, der die Frage beantwortet, ob Sie für diese Art von deutschsprachiger Musik empfänglich sind. Denn wer bei „Melancholisch“ nicht melancholisch wird, kann wohl davon ausgehen, dass er das nie wieder wird.

