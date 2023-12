Hohe Rauchsäule: Brand in Wiener Geschäft

Die Feuerwehr konnte das Feuer bereits löschen. Die Ursache ist noch unklar.

Am Montagvormittag ist in einem Geschäft in Wien-Floridsdorf ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand bereits löschen. Das betroffene Gebäude befindet sich in der Leopoldauer Straße. Ob jemand verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Bilder in den sozialen Medien zeigen eine hohe Rauchsäule über Wien, die Kilometer weit zu sehen war. 52 Einsatzkräfte sind mit zwölf Fahrzeugen ausgerückt. Die Brandursache ist noch unklar. (red.)