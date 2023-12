Kursrallye: „In Gold und Bitcoins kann man immer investieren“

Der Goldpreis hat einen neuen Rekordwert erreicht. Im Studio der „Presse“ ist dazu Beate Lammer.

Die Zitate aus dem heutigen Studiogespräch

»Langfristig ist Gold ein tolles Investment.« Gerhard Starsich Generaldirektor Münze Österreich AG

Weitere wichtige Meldungen

Türkische Inflation über 60 Prozent

Mit 62 Prozent im November ist die Inflation in der Türkei weiterhin sehr hoch. Auch die straffere Geldpolitik hat die Teuerungsrate nicht verringert. Ein Faktor, der die Inflation zusätzlich verstärkt hat, war der niedrige Wert der Landeswährung Lira, er befindet sich weiterhin in der Nähe von historischen Tiefständen.

Roche übernimmt Carmot Therapeutics

Der Schweizer Pharmakonzern Roche übernimmt die kalifornische Carmot Therapeutics um rund 2,5 Milliarden Euro. Bezahlt wird für das Unternehmen in bar. Roche will mit dem Erworbenen Forschung-und Entwicklungsportfolio in den Markt um Arzneien gegen Fettleibigkeit einsteigen.

Spanische Medien verklagen Meta

Die wichtigsten spanischen Medienunternehmen haben eine Sammelklage gegen den Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und Instagram eingereicht. Vorgeworfen wird der amerikanischen Meta „systematische und massive Nichteinhaltung europäischer Datenschutzbestimmungen.“ Gefordert wird Schadensersatz in Höhe von 550 Millionen Euro.

Was auch noch wichtig wird

In Luxemburg werden am Dienstag die EU-Erzeugerpreise für den Oktober präsentiert. Diese sind ein wesentlicher Indikator für die Inflation und auch dafür, wie die es mit den Zinsen in der Eurozone weitergeht.