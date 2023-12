Ist ein Outing noch zeitgemäß?

„Ich mag Jungs und Mädchen, lasst mich damit in Ruhe“. Wie aus einem Nebensatz in einem Interview ein Outing wurde, an das Billie Eilish nicht wirklich glaubt.

Ob das Konzept des „Coming-out“ noch angebracht ist? Für die Sängerin Billie Eilish ist es das nicht. Sie hatte nie vor, eine große Sache aus ihrer Sexualität zu machen. Auf dem roten Teppich der Hitmakers Awards sagte sie, dass sie nicht wirklich an die Idee glaube, dass Menschen ihre Sexualität offenbaren sollten. Dann bestätigte sie, dass sie sich kürzlich in der Titelgeschichte „Variety Power of Women“ geoutet hatte, in der sie erstmals ihre Anziehungskraft von Frauen öffentlich aussprach.

Der Nachhall an Verwunderung war ihr dann doch zu laut: „War das nicht offensichtlich? Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute das nicht wissen. Ich glaube einfach nicht wirklich daran. Ich denke mir nur: ‚Warum können wir nicht einfach existieren?‘ Ich mache das schon sehr lange und habe einfach nicht darüber gesprochen. Ups.“

„Wen interessiert das?“

In der November-Ausgabe von „Variety“ sprach Billie Eilish unter anderem über den öffentlichen Druck, den sie seit ihrem ersten Hit im Alter von 13 Jahren empfinde, und dass sie unter dem Glauben litt, dass andere Frauen sie nicht mögen würden. „Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich mich gut mit Mädchen identifizieren könnte. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie als Menschen. Ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen.“

Auf einem auf den ganzen Wirbel bezugnehmenden Instagram-Post klingt sie dann nicht mehr so abgeklärt: „Vielen Dank, Variety, für meine Auszeichnung und dafür, dass du mich um 11 Uhr morgens auf einem roten Teppich outest, anstatt über irgendetwas anderes zu reden, das wichtig ist. Ich mag Jungs und Mädchen, lasst mich damit in Ruhe. Bitte, im wahrsten Sinne des Wortes, wen interessiert das?“ (sh)