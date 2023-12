Nach ihrer Rückkehr aus Gaza flüstern einige Minderjährige nur noch. Andere berichten von psychischer Folter. Alle haben deutlich Gewicht verloren.

Wenn Chen Avigdori in diesen Tagen den Müll nach draußen bringen will, muss er mit dem Widerstand seiner zwölfjährigen Tochter Noam rechnen. „Sie lässt mich nicht das Haus verlassen“, bestehe darauf, dass er nah bei ihr bleibe, erzählt der 53-jährige Famlienvater. In der Nacht wache sie manchmal schreiend auf.

Noam Avigdori gehört zu den 81 israelischen Geiseln, die die Terroristen der Hamas im Rahmen der vereinbarten Feuerpause freiließ. Insgesamt sind 32 Minderjährige unter den Befreiten, darunter einige sehr kleine Kinder: etwa Raz (4) und Aviv (2) Asher, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben; die vierjährige Abigail Edan, die bei dem Terrorangriff der Hamas die Ermordung der eigenen Eltern mitansehen musste; und die dreijährigen Zwillinge Emma and Yuly Cunio.

Erst allmählich und bruchstückhaft gelangen Details zu ihrer Gefangenschaft an die Öffentlichkeit; viele Details zu den Bedingungen, denen sie im Gazastreifen ausgesetzt waren, dürfen die Angehörigen aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht preisgeben. Das Bild, das sich aus den Informationsfetzen zusammensetzen lässt, ist dennoch bedrückend.

Emily flüstert nur noch