Belarussischer Machthaber lobt „verlässliche“ Freundschaft mit China

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist auf Besuch bei Chinas Staatschef Xi Jinping. China ist für das isolierte Land wichtiger Verbündeter.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat bei seinem Besuch in China die engen Beziehungen der beiden Länder hervorgehoben. „Belarus ist, war und wird ein verlässlicher Partner für China sein“, sagte Lukaschenko am Montag nach Angaben der belarussischen Präsidentschaft bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking.

„Wir haben vor langer Zeit beschlossen, dass wir mit China zusammenarbeiten und befreundet sein werden“, sagte er. Diese Freundschaft habe nun schon seit „mehr als 30 Jahren“ Bestand.

Lukaschenko war nach Angaben seines Büros am Sonntag nach Peking gereist, um mit Xi über die Themen „Handel, Wirtschaft, Investitionen und internationale Zusammenarbeit“ zu sprechen. Der belarussische Machthaber ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er war zuletzt Ende Februar nach China gereist. Trotz wiederholter Aufforderungen des Westens hat Peking als enger Partner Moskaus die russische Offensive in der Ukraine bis heute offiziell nicht verurteilt. Belarus grenzt sowohl an die Ukraine als auch an Russland.

China baut Industriepark in Belarus

Unter dem Druck westlicher Strafmaßnahmen haben sich Russland und Belarus in den vergangenen Monaten verstärkt um den Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen mit China bemüht. China und Belarus seien „strategische Partner“ und unterhielten enge Beziehungen, erklärte das Außenministerium in Peking am Montag. Laut chinesischen Angaben ist Belarus seit 2014 Partner von Xis Infrastruktur-Projekt „Neue Seidenstraße“. Die beiden Länder bauten demnach etwa für den Gegenwert von Hunderten Millionen US-Dollar einen Industriepark in Belarus, in dem sich 111 Firmen aus verschiedenen Branchen niederließen.