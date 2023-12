Marvel-Chef schließt Rückkehr von Iron Man aus

Iron Man war sicherlich ein Publikumsliebling, viele hofften jahrelang auf seine Rückkehr. Eine Auferstehung schloss der Präsident der Marvel Studios Kevin Feige nun aber aus.

Der Tod von Tony Stark in „Avengers: Endgame“ war für viele Marvel-Fans ein Schock. Nach zehn Filmen ließ das Marvel Cinematic Universe (MCU) jenen Mann sterben, der sich in Iron Man verwandeln kann. Dabei war er doch seit seiner Einführung 2008 ein Publikumsliebling.

Vermutlich wurde deshalb stets spekuliert, dass Robert Downey Jr. noch einmal in seine Rolle als Iron Man schlüpfen könnte. Diesem Gerücht wurde ein Ende gesetzt. Und zwar von ganz oben.

Kevin Feige, seit 2007 Präsident der Marvel Studios, schloss eine Rückkehrt des Superhelden gegenüber der Zeitschrift „Vanity Fair“ klar aus: „Wir werden diesen Moment bewahren und ihn nicht wieder anrühren.“ Man habe zu lange für diesen Moment gearbeitet, um ihn einfach auf magische Weise ungeschehen zu machen.

Schlechte Zeiten

Anlass für die Titelgeschichte, der das Zitat entstammt, waren Downey Oscar-Chancen. Er selbst sei nicht als Interviewpartner zur Verfügung gestanden, dafür aber eine Reihe an Weggefährten, wie eben Feige. Über die potenzielle Rückkehr anderer „Avengers“-Figuren wurde demnach nicht gesprochen.

Die Zukunft des MCU scheint aktuell recht unsicher, was die Gerüchte über die mögliche Rückkehr zur den „Avengers“-Wurzeln nur weiter anheizt. Die Zeiten, in denen ein jeder Film zum Kinokassenschlager geworden ist, sind vorbei. Die Blockbuster „Ant Man“ und „The Marvels“ liefen nur schleppend an, letzterer verzeichnete kürzlich den schlechtesten Kinostart der Marvel-Geschichte. (red.)

>> Zur „Vanity Fair“-Geschichte