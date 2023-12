Seltene Erkrankungen: Forschung sicherstellen

Die geplante EU-Pharma­Gesetzgebung erschwert die Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen.

Derzeit befindet sich die EU-Pharma-Gesetzgebung in Verhandlung. Das umfasst auch die Regelungen, die Therapien für seltene Erkrankungen betreffen. Expert*innen befürchten, dass die geplanten Änderungen den Anreiz für Unternehmen, im Bereich seltener Erkrankungen zu forschen, verringern könnten. Die Folge wäre, dass weniger neue Therapien entwickelt werden, obwohl es großen ungedeckten Bedarf gibt. Zudem ist mit Auswirkungen auf den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Europa und Österreich zu rechnen. AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), ein Unternehmen, das seit über 25 Jahren im ­Bereich seltener Erkrankungen forscht, macht auf diese Situation aufmerksam.

Lebensqualität verbessern

In Österreich sind rund 400.000 Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen. Für rund 95 Prozent dieser Erkrankungen gibt es keine adäquaten Therapien. Daher sind Forschung und Entwicklung gerade auf diesem Gebiet entscheidend, um die Lebensqualität und -erwartung von Betroffenen zu verbessern.

Aufwand und Risiko

Die Pharmaindustrie erforscht und entwickelt neue Therapien für seltene Erkrankungen. Da die Kosten und die Auflagen für die Entwicklung von Therapien in diesem Bereich genauso hoch sind wie bei häufigen Erkrankungen, die Anzahl der Betroffenen aber gering ist, ist das Engagement auf dem Gebiet besonders schwierig und vergleichsweise kostenintensiv. Lange Entwicklungszeiträume, hohe Kosten und hohes Risiko sorgen für einen geringen Return of Investment für die Unternehmen und somit für eine Entscheidung gegen Investitionen in die Entwicklung von seltenen Krankheiten. Die geplante EU-Gesetzgebung könnte die Situation weiter verschärfen, indem sie den Zeitraum verkürzt, in dem Pharmaunternehmen ihre Entwicklungen exklusiv vermarkten können.

Erschwerte Forschung

Die Ziele der EU-Pharma-Gesetzgebung sind die Sicherung des Zugangs zu Medikamenten, die Verfügbarkeit und die Leistbarkeit der Produkte. Der derzeitige Entwurf könnte diese Ziele aber gefährden. Martin Steinhart, CEO von AOP ­Health, erklärt warum: „Um ein Arzneimittel für eine seltene Blutkrebserkrankung zu erforschen, schließen wir rund 120 Patient*innen in 10 Ländern in die Studie ein; wir rechnen mit etwa 450.000 zu generierenden Datenpunkten und Kosten von fast 100.000 Euro pro Patient*in über sechs Jahre. Wenn die Schutzzeiten für eine solche Therapie verkürzt werden, sinken die Chancen, die hohen Kosten jemals zu decken, und somit der Anreiz für Unternehmen wie uns, viele Jahre und Ressourcen in die Forschung zu investieren.“

Sichere Versorgung

Damit die Pharmaforschung attraktiv bleibt, sind politische Rahmenbedingungen nötig. Es gibt drei Hebel, um die Investitions­ent­schei­dung von Unternehmen positiv zu beeinflussen: Die Politik setzt auf gute Forschungsförderung, bietet hohe Preise für Medikamente oder definiert längere Schutzzeiten, die sicherstellen, dass den Unternehmen genug Zeit bleibt, die bereits Jahre im Voraus getätigten Investitionen zu decken und dadurch rentabel zu bleiben.

Bleibt der Entwurf für das ­EU-Pharma-Package unverändert, könn­te dies dazu führen, dass nicht nur die Entwicklung von Medi­kamenten, sondern auch die Patient*:innenversorgung in Europa, der Wirtschaftsstandort und die Gesundheitssysteme insgesamt gefährdet werden.



