Hilfe, rettet den Krampus!

Nikolaus und Krampus bilden ein perfektes Paar. Ein solches Duo sollte man tunlichst nicht auseinanderreißen.

Landein, landaus geht die Diskussion, ob wir den christlichen Nikolaus unseren armen Kindern noch zumuten dürfen. Völlig verdrängt wird, dass eine zentrale Figur der jährlichen Jahresendrallye weitgehend aus den Kinderstuben und vor allem als Gefährte des Nikolaus verschwindet.

Die wirklich spannende Figur bei diesem Duo ist nämlich der Krampus (in Wien auch Kramperl genannt), nicht der langweilige Nikolaus! Dieser bringt nur einen Sack mit Nüssen, Schokoladefiguren oder Mandarinen, jener bringt die höchst interessante Mischung aus Gut und Böse.

Nun ist es so, dass man Heranwachsende gemäß der herrschenden postmodernen Ideologie nie auch nur im Ansatz mit negativen Botschaften konfrontie­ren sollte – die unbeschwerte Kindheit als Konzept für das ganze Leben. Sonderbare Einrichtungen wie ein Safe Space in Unis oder die unselige Cancel Culture sind die Folgen dieser höchst bedenklichen Entwicklung.

Nichts darf das von Gewalt völlig befreite Märchenwunderland ankratzen. Die verstörende Figur des Krampus aus der Tiefe der keltischen Mythologie darf deshalb bestenfalls in ländlichen Gebieten als „Schiachpercht“ weiterleben. In aufgeklärten, postmodern geprägten, urbanen Kreisen verliert er zunehmend seine Existenzberichtigung.

Zuviel Harmonie überfordert

Aus pädagogischer und psychologischer Sicht sei eine Bestrafung durch einen Krampus als erzieherische Maßnahme vollkommen abzulehnen, meint etwa Ursula Wisiak, Expertin für Medizinische Psychologie der Med-Uni Graz gegenüber der Zeitung „Der Standard“. Die Liste aus unerwünschtem Verhalten eines ganzen Jahres abzuarbeiten, sei schlichtweg nicht sinnvoll. „Eine solche Be­strafung wirkt sich negativ auf die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson aus, wobei das Vertrauensverhältnis – man ist ja verraten worden! – getrübt wird“, meint Wisiak. Ja, eh klar.

Es ist ja auch nicht so, dass man unseren Nachwuchs mit den noch aus der Kindheit der Babyboomer bekannten Droh- und Gewaltbotschaften überlasten sollte. Ob der Besuch des Krampus dazugehört, bleibt aber fragwürdig. Ein Zuviel an Harmonie führt bekanntlich im Erwachsenenalter zu einer völligen Überforderung, wenn tatsächlich Gewalt auf jemanden zukommt.

Was nämlich passiert, wenn Typen wie Putin oder Erdoğan ins Spiel kommen, bleibt dahingestellt. Diese düsteren Figuren machen gute Miene zum bösen Spiel, dekonstruieren auf aggressive Weise die Grundlagen unserer freien Gesellschaft, um an die Macht zu kommen. Wenn man merkt, dass sich der Wolf doch nicht als Vegetarier herausstellt, ist es oft zu spät – die Herrschaft des Bösen bekommt man in der Regel nicht so schnell wieder weg.

Böse Seite der guten Macht

Der Krampus ist der Gegenspieler des Nikolaus. Er ist ein sagenhaftes Monster aus dem vorchristlichen Volksglauben, der die böse Seite der guten Macht verkörpert. Solch ein perfektes Paar sollte man tunlichst nicht trennen, will man die Botschaft nicht verlieren, die da lautet: Das Gute siegt über das Böse.

Das Gute kann nur dann siegen, wenn das Böse gesehen und ein konstruktiver Umgang damit gefunden wird. Es ist wichtig, Kinder vor traumatisierender Gewalt zu schützen, aber ihnen gleichzeitig auch die Realität der Welt näherzubringen, in der es gute und böse Mächte gibt.

Dafür müssen Kinder nicht vor allem Negativen ferngehalten werden, sondern ein gutes Gespür für andere und sich selbst, ein gutes Selbstbewusstsein und Abgrenzung lernen beziehungsweise von den primären Bezugspersonen vorgelebt bekommen.

Univ.-Lektor DI Peter Tappler ist Gerichtssachverständiger, Krampus-Aficionado und Performer.

