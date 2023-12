Das Elektroauto und die Angst vor seinem größten Feind, Donald Trump

Anhänger von Donald Trump in einem Pick-up - ohne Elektroantrieb. Alon Skuy/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Die US-Autohersteller investieren dreistellige Milliardenbeträge in die E-Mobilität. Doch was, wenn der Elektroauto-Feind Trump in den USA wieder an die Macht kommt?

Washington/Wien. Donald Trump sagt, was ihm gerade durch den Kopf geht. Ein kurzes Innehalten, bevor die Gedanken zu Worte werden, scheint es nicht zu geben. Und so sorgte der Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur jüngst bei einem Besuch einer Batteriefabrik für Elektroautos in Detroit für Verwunderung als er meinte, niemand benötige, was hier produziert werde.

„Wir sind gerade durch diese Fabrik gegangen und sie (die Autohersteller, Anm.) brauchen nichts von dem, was ihr hier macht.” Vielleicht nicht die beste Ansage, wenn man die Arbeiter als Wähler gewinnen möchte.

Aber Trump ist ein erklärter Gegner des Elektroautos und lässt das sein Publikum bei jeder Gelegenheit wissen. Das Elektroauto sei „ein Scherz“, es sei zu teuer und habe zu wenig Reichweite und werde sich „nie durchsetzen“.