Opernregisseur Claus Guth: „Ich zeige Turandot nicht als Eiskasten“

Claus Guth: Ich wollte Tabula rasa machen und nicht das Wimmelbild einsetzen, das in der Rezeptionsgeschichte oft bemüht wird. Als ich mich damit beschäftigt habe, was das Stück braucht, ließ ich nach und nach nur das Nötigste übrig, ohne das es nicht geht. Nun versuche ich alles, was normalerweise über Statisten und Choristen passiert, zu einer direkten Konfrontation zu machen und die meiste Zeit ein Dreipersonenstück zu zeigen. Also: Wenn Liù gefoltert wird, ist es Turandot, die foltert. Ich zeige, dass hier jemand, der einmal Opfer war, zur Täterin wird. Denn wie Turandot gleich zu Beginn von einer Gewalterfahrung einer Ahnin berichtet, merkt man, dass sie sich mit dieser nicht nur identifiziert. Vielmehr liegt der Rückschluss nahe, dass sie auch einen Übergriff zu verwinden hat, der nicht genauer benannt wird, aber omnipräsent ist.