Handel in der Krise: Wie lange gibt es die Einkaufsstraße noch?

Blick auf die Mariahilfer Straße in Wien; aufgenommen während eines starken Schneefalls am ersten Einkaufssamstag im Advent.

Blick auf die Mariahilfer Straße in Wien; aufgenommen während eines starken Schneefalls am ersten Einkaufssamstag im Advent. APA / APA / Georg Hochmuth

Warnstreiks der Handelsangestellten und der Wintereinbruch haben dem Handel das erste Einkaufswochenende vor Weihnachten erschwert. Doch die strukturellen Probleme wiegen deutlich schwerer.

Streikende Angestellte und eine ordentliche Menge Neuschnee haben am Wochenende dafür gesorgt, dass der Handel nach dem ersten vorweihnachtlichen Einkaufswochenende eine ambivalente Bilanz zieht. Ungünstig, denn es war ein denkbar schlechtes Jahr für dein Einzelhandel.

David Freudenthaler aus dem Wirtschaftsressort der „Presse“ erklärt in dieser Folge, welche chinesischen Onlinehändler jetzt auch in Österreich auf den Markt drängen, warum es heuer so viele Geschäftsschließungen gab und wieso es die Einkaufsstraße trotzdem weiterhin geben wird.

Gast: David Freudenthaler

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Mehr zum Thema: