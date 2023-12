Heftige Explosion in Wohnhaus bei Washington

Die Durchsuchung eines Hauses nahe der US-Hauptstadt Washington nahm für die Polizei vor Ort eine unerwartete Wendung. Nach einer Explosion fing das komplette Wohnhaus Feuer.

In einem Wohnhaus unweit der US-Hauptstadt Washington hat es am Montagabend (Ortszeit) eine heftige Explosion gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte in dem Gebäude in Arlington im US-Bundesstaat Virginia einen Durchsuchungsbeschluss ausführen, als ein Verdächtiger in dem Haus mehrere Schüsse mit einer Leuchtpistole abfeuerte.

Daraufhin sei es in dem Haus zur Explosion gekommen. In Videos, die sich in den sozialen Medien verbreiteten und den Vorfall zeigen sollen, war eine heftige Explosion zu sehen: Gefolgt von einem lauten Knall fängt das komplette Wohnhaus Feuer und fällt dann in sich zusammen. Der Ort des Geschehens liegt südwestlich von Washington und etwa 15 Autominuten vom Zentrum der Hauptstadt entfernt.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. An dem Einsatz beteiligte Beamten hätten sich nur leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr berichtete von umfangreichen Löschmaßnahmen und bat die Anrainer darum, die Gegend zu meiden. Der Lokalsender NBC4 Washington berichtete, die Polizei sei bereits am Nachmittag zu dem Haus gerufen worden, nachdem der Verdächtige mit einer Leuchtpistole Schüsse aus dem Haus heraus abgegeben habe. (APA/dpa)