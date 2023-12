Ärztekammer empfiehlt das Tragen von Masken in allen Ordinationen

Alle niedergelassenen Ärzte werden dazu aufgerufen, wegen der derzeit hohen Zahl an Infektionen von ihren Patienten das Tragen von FFP2-Masken einzufordern. Für sie selbst gilt die Empfehlung natürlich auch.

Die Wiener Ärztekammer rät dazu, in allen Ordinationen eine FFP2-Maske zu tragen. „Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens empfehlen wir vor allem Patientinnen und Patienten bei viralen oder fieberhaften Infekten, Krankheitsgefühl, aber auch bei Durchfall beim Besuch in der Ordination eine FFP2-Maske zu tragen. So schützen Sie sich und andere am besten und kommen sicher durch die Erkältungszeit“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien. Sie selbst führt eine Kassenpraxis in Wien. Eine entsprechende Empfehlung ist am Dienstag auch an alle niedergelassenen Ärzte verschickt worden (siehe unten). Für die Ärztinnen und Ärzte gilt die Empfehlung natürlich auch.

Die aktuelle Erkrankungswelle habe Österreich fest im Griff. Grippale Infekte, Covid-19 und Influenza führen immer mehr Patientinnen und Patienten derzeit in die Wiener Arztpraxen und stellen den niedergelassenen Bereich damit vor große Herausforderungen, heißt in der Stellungnahme der Wiener Ärztekammer. Diese spricht daher „die klare Empfehlung für Patientinnen und Patienten aus, bei anstehenden Ordinationsbesuchen freiwillig eine FFP2-Maske zu tragen“.

Konkret steht in dem Schreiben an niedergelassene Ärzte:



Wir sind uns bewusst, dass auch Sie in Ihrer Praxis mit den Herausforderungen der aktuellen Infektionswelle konfrontiert sind. Angesichts der aktuellen Situation empfiehlt die Ärztekammer für Wien insbesondere Patienten mit viralen oder fieberhaften Infekten, Krankheitsgefühl sowie Durchfall beim Besuch Ihrer Ordination die Verwendung von FFP2-Masken. Durch diese Vorsichtsmaßnahme schützen sich nicht nur die Patient*innen, sondern dies trägt auch dazu bei, die Sicherheit für alle während der Erkältungszeit zu gewährleisten. Die Ärztekammer hat für Sie dieses neue Ordinationsplakat (daruf zu lesen: „In diese Ordination nur mit FFP2-Maske“) erstellt, das Sie selbst ausdrucken können. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Ordinationspersonal weiterhin beste Gesundheit und danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser Empfehlung. (red.)