Juwelen in Kärnten gestohlen: Einbrecher in Irland festgenommen

Mehr als ein Jahr war er auf der Flucht: Nun konnte ein 37-jähriger Rumäne, der in ein Juweliergeschäft in Villach eingebrochen war, in Irland festgenommen werden.

Der Mann hatte gemeinsam mit einem 36-Jährigen im September 2022 Schmuck und Uhren im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen. Während sein Komplize schnell gefasst wurde, war gegen den 37-Jährigen ein europäischer Haftbefehl ausgestellt worden.

DNA-Spuren und Überwachungsbilder

Die Täter hatten in der Nacht auf den 24. September 2022 die Eingangstüre des Juweliers aufgebrochen und mehrere Glasvitrinen leer geräumt. Zwei Zeugen hatten die Täter verfolgt, ein Teil der Beute wurde in der Nähe des Tatortes sichergestellt. Während der 36-Jährige schon am nächsten Tag wurde, hatte es der zweite geschafft, sich nach Italien abzusetzen. Seine Identität wurde durch Aufzeichnungen der Überwachungskamera und DNA-Spuren geklärt, woraufhin der Haftbefehl ausgestellt wurde.