Ungeschminkt, glamourös, modemutig: Die British Fashion Awards

Während Pamela Anderson nach wie vor auf Make-up verzichtet, zeigte Sam Smith im kurzen Kleid, warum er als „Cultural Innovator“ geehrt wurde.

Glamourös ging es am 4. Dezember in der Londoner Royal Albert Hall zu. Die British Fashion Awards wurden vergeben und ehrten Designer, Models und Talente, die sich rund um die britische Mode verdient gemacht haben. Auf dem roten Teppich waren Stars wie Gwyneth Paltrow, Kate Moss und Amal Clooney zu sehen. Pamela Anderson strahlte wieder ohne Make-up den Fotografen entgegen.

16 Awards wurden insgesamt vergeben, Journalist Edward Enninful wurde mit dem Trailblazer Award geehrt, Designer Valentino Garavani mit dem Outstanding Archievement Award und Jonathan Anderson für JW Anderson und Loewe wurde Designer of the Year.

Musiker Sam Smith wurde als „Cultural Innovator“ geehrt. Er nahm den Preis in einem Minirorck mit Pleateaustiefeln von Vivienne Westwood entgegen. Als Model of the Year konnte sich Paloma Elsesser durchsetzen. (cg)