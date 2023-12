Woran die ukrainische Gegenoffensive (auch) gescheitert ist

Ein Bericht in der „Washington Post“ legt massive Differenzen zwischen den Ukrainern und den USA bei der Planung der Gegenoffensive offen und Gründe für deren Misserfolg nahe.

Im deutschen Wiesbaden, einem US-Stützpunkt, haben sie Krieg gespielt. Nicht einmal, sondern mehrfach. Also genauer simulierten Generäle aus den USA, aus Großbritannien und aus der Ukraine in tagelangen „War Games“, wie die ukrainische Gegenoffensive ablaufen könnte. Mit spezieller Software. Auch mit Excel-Tabellen. Und haptischer auf Karten. Das Beispiel belegt, wie eng die Amerikaner in die Vorbereitung der Gegenoffensive eingebunden waren. Einerseits. Aber andererseits ignorierten die Ukrainer in Schlüsselfragen auch die Ratschläge von der anderen Seite des Atlantiks. Das geht aus einer groß angelegten Recherche der „Washington Post“ hervor, die die Planung der Gegenoffensive beleuchtet und dabei auch Gründe für deren Scheitern nahelegt. Die USA und die Ukrainer hatten demnach massive Differenzen, was die Strategie, Taktik und den richtigen Zeitpunkt für die Gegenoffensive anbelangt.

Die Amerikaner drängten dem Bericht zufolge darauf, die Gegenoffensive und damit die Feuerkraft an einem Ort entlang der südlichen Front zu konzentrieren und genauer einen gewaltigen Hauptstoß in Richtung Melitopol vorzutragen. Die Ukrainer wählten indes drei Stoßrichtungen. Zwei im Süden und eine auch weit im Osten, im Raum Bachmut. Dass die Ukrainer dort insgesamt mehr und besonders gut ausgebildete Soldaten stationiert hatten, soll die Amerikaner frustriert haben. Das Kalkül der Ukrainer indes lautete, die russische Front zu überdehnen und zugleich zu verhindern, dass ihnen die Russen im Osten und Nordosten in den Rücken fallen, während sie im Süden vorrücken. Außerdem hatte Bachmut eine symbolische Bedeutung erlangt, die irgendwann auch größer war als die strategische.

Auch beim Zeitpunkt für den Beginn der Offensive soll es große Auffassungsunterschiede gegeben haben. Demnach drängten die Amerikaner darauf, schon Mitte April anzugreifen, damit die Russen nicht noch mehr Zeit haben, sich im Süden einzugraben. Die Ukrainer hatten Zweifel und das Gefühl, noch mehr Waffen und noch mehr Zeit zu benötigen, um zu trainieren. Sie legten erst im Frühsommer los.

Die zwei großen Fehlannahmen

In Kiew hatten sie dafür freilich gute Gründe. Denn zum Scheitern der Gegenoffensive führten laut dem „Washington Post“-Bericht letztlich vor allem auch zwei Fehlannahmen. Erstens verschätzten sich viele im Westen bei der Frage, wie schnell sich die postsowjetischen Streitkräfte der Ukraine in moderne westliche verwandeln lassen, zumal es der Ukraine an der nötigen Unterstützung aus der Luft mangelt, die dabei aber ein Schlüsselfaktor ist. Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady wies außerdem schon im Sommer nach einem Frontbesuch darauf hin, dass die Gegenoffensive schlecht vorbereitet war und das größte Problem darin besteht, dass die Ukraine den sogenannten Kampf der verbundenen Waffen noch nicht beherrscht. Zweitens wurde laut „Washington Post“ die Anpassungsstärke der Russen nach deren Rückschlägen im ersten Kriegsjahr unterschätzt, genauso wie deren Fähigkeiten, doch noch ihre Vorteile auszuspielen – darunter die Masse an Soldaten und auch an Minen. Die Minenfelder bremsten bekanntlich die Ukrainer dramatisch. Sie steckten im Süden fest. Und mangels Luftabwehr wurden ihre mechanisierten Verbände zum leichten Ziel von russischen Hubschraubern.

Auch innerhalb der USA gingen übrigens die Meinungen weit auseinander, was die Erfolgsaussichten der Gegenoffensive anbelangt. Im Pentagon waren sie demnach recht optimistisch, dass die Ukrainer mit den gelieferten Waffen tatsächlich bis hinunter zum Asowschen Meer vorstoßen könnten, und zwar schnellstens in 60 bis 90 Tagen, und damit die russische Front in zwei Hälften teilen könnte. Die US-Geheimdienste indes bezifferten die Chancen nur mit 50 zu 50 und wiesen dabei auf die die stark befestigten Verteidigungsringe der Russen. Ihre Skepsis war berechtigt.

--> Bericht in der Washington Post