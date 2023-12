Drei unbequeme Wahrheiten, die auf Patienten zukommen

Die – zumeist durchaus notwendigen – Entwicklungen im Gesundheitssystem erfordern auch ein Umdenken in der Bevölkerung. Betroffen sind eigentlich alle.

Eine Reform, die diesen Namen verdient, ist Bund, Ländern und Gemeinden im Zuge des Finanzausgleiches nicht gelungen. Dafür hätte es umfassende strukturelle Änderungen in der Finanzierung des Gesundheitssystems gebraucht. Mit der Erleichterung der Errichtung von Primärversorgungseinheiten (PVE), also Gruppenpraxen mit längeren Öffnungszeiten und breiterem Leistungsangebot, sowie Ambulatorien, also größeren Ärztezentren, die im Wesentlichen ebenfalls wie Gruppenpraxen funktionieren, hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) aber sehr wohl an Schrauben gedreht, die weitreichende Folgen haben werden. Auch und vor allem für Patienten, die zunehmend eigenverantwortlich agieren müssen, um weiterhin eine qualitativ hochwertige Behandlung und gleichzeitig auch Zuwendung zu erhalten.