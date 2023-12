Elfjährige in Oberösterreich von Auto erfasst und getötet

Das Mädchen wollte wohl eine Straße in Kirchberg ob der Donau überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Es starb trotz Reanimationsversuchen. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock.

Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in der Früh am Schulweg in Oberösterreich von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Es starb noch an der Unfallstelle in Kirchberg ob der Donau (Bezirk Rohrbach).

Das Mädchen dürfte gegen 06.44 Uhr eine Straße überquert haben, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Dabei wurde es der Polizei zufolge seitlich vom Pkw eines 28-Jährigen erfasst und zur Fahrbahnseite geschleudert. Der Mann und weitere Lenkerinnen leisteten sofort Erste Hilfe, bis Notarzt und Rettung kamen. Sie versuchten noch, das Kind zu reanimieren. Doch es erlag seinen schweren Verletzungen.

Der 28-Jährige erlitt einen massiven Schock, ein Alkotest war negativ, so die oberösterreichische Polizei. Das Kriseninterventionsteam wurde verständigt und betreute die betroffenen Personen. (red./APA)