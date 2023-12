USA und Österreich drängen auf EU-Beitritt der Westbalkan-Staaten

Spitzentreffen von Diplomaten in Wien stand im Zeichen des Gleichklangs in vielen internationalen Fragen. Die strategische Partnerschaft soll weiter vertieft werden.

Die USA und Österreich stärken ihre politischen Beziehungen. Im Rahmen der seit vier Jahren bestehenden Strategischen Partnerschaft sind Spitzendiplomaten beider Länder am gestrigen Montag in Wien zu einem Jahrestreffen zusammengekommen. Laut einer Mitteilung des State Departments zeigte sich beim Strategischen Dialog Übereinstimmung etwa bei den Themen Ukraine und Nahost. „Beide Seiten unterstützen auch die künftige EU-Mitgliedschaft der Westbalkanländer voll und ganz.“

Geleitet wurde die Sitzung vom Politischen Direktor im Außenministerium, Gregor Kössler, und vom US-Unterstaatssekretär für Europa und Eurasien, James O'Brien. Dieser lobte Österreich in einem im Rahmen seines Besuchs geführten APA-Interview als „großartigen Partner“, mit dem die USA ähnliche Werte teilten.

Laut der Mitteilung des US-Außenministeriums wurden „globale und regionale Sicherheitsfragen“ besprochen, etwa die Bedeutung zur Aufrechterhaltung einer regelbasierten Ordnung, die Verteidigung und Verbreitung von Menschenrechten und Demokratie, der Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass gegen Muslime, Abrüstungsfragen und auch China.

Beide Länder hätten „die standhafte Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“ ausgedrückt sowie ihre „gemeinsame Verpflichtung für und Solidarität mit Israel“ nach den Hamas-Terroranschlägen bekräftigt. „Sie wiederholten ihre Sorge wegen der sich verschlechternden humanitären Lage in Gaza sowie die Notwendigkeit für ungehinderten humanitären Zugang und den Schutz von Zivilisten.“

Man habe sich beim Dialog „auf die gemeinsamen Interessen und Werte konzentriert“, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen solle weiter ausgebaut werden, etwa im Rahmen des State Partnership Program zwischen Österreich und dem Ostküstenstaat Vermont bei der Lehrlingsausbildung, im Kampf gegen ausländische Manipulation sowie eine Ausweitung von Austauschprogrammen. Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen seien als „stark, robust und florierend“ beschrieben worden.

OSZE am Leben halten

Die USA und Österreich bekannten sich zudem zur in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die wesentliche Beiträge zur regionalen Sicherheit leiste. Österreich wolle die transatlantischen Beziehungen auch in seiner Rolle als EU-Mitglied stärken, hieß es in der Mitteilung weiter. Beide Länder hätten „großes Interesse in der Fortsetzung und Vertiefung ihrer bilateralen Strategischen Partnerschaft“ gezeigt. Der nächste Strategische Dialog im Rahmen der Partnerschaft soll 2024 in Washington stattfinden.