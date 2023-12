Luxus-Kimonos aus King Charles‘ Vorhängen

König Charles selbst hatte die Idee, aus überschüssigen Vorhangstoffen Kleidungsstücke für den guten Zweck zu entwerfen.

Einen Teil von Buckingham Palace oder Windsor Castle kann man bald schon am Körper tragen. Denn für eine Auktion wurde aus alten Vorhängen der beiden royalen Residenzen Luxus-Kimonos gefertigt.

König Charles selbst war es, der die Idee dazu hatte, überschüssige Vorhangstoffe aus dem königlichen Lagerräumen in Windsor Great Park zu verwenden, um Kleidungsstücke herzustellen. Die Kimonos wurden von Studenten der Wohltätigkeitsorganisation The King‘s Foundation, die junge Menschen in traditionellen Handwerkstechniken ausbildet, gefertigt.

„Wir hoffen, dass dieses Projekt zeigt, was man mit Vintage-Materialien im Hinblick auf Wiederverwendung und Upcycling machen kann. Für die Studenten war es eine echte Designherausforderung, traditionelle Stoffstile in moderne, ansprechende Designs umzuwandeln“, erklärt Jacquline Farrell, Bildungsdirektorin der King‘s Foundation im Gespräch mit „Town & Country“.

Sieben Kimonos sind noch bis 8. Dezember bei einer Onlineauktion der Wohltätigkeitsorganisation zu ersteigern. Alle Erlöse kommen der King‘s Foundation zu Gute. (Red.)

>>> „Town & Country“