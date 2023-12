Signa: „Die große Frage ist, ob noch Leichen im Keller liegen“

Signa dürfte die größte Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte werden. Eine Woche ist es her, dass die Signa Holding Insolvenz angemeldet hat. Noch immer sind aber viele Fragen offen. Im Studio der „Presse“ ist dazu Jakob Zirm.

Die Zitate aus dem heutigen Studiogespräch

»Wir wissen aktuell überhaupt nicht, wie die Passiva aufgestellt sind.« Karl-Heinz Götze KSV1870, Leiter Insolvenz

Der Liquidationswert der Signa Holding beträgt sechs Prozent vom Wert, der Ende 2022 in den Büchern stand. Die Presse / Gabriel Pointner

So geht es im Signa-Insolvenzverfahren weiter. Die Presse / Gabriel Pointner

Weitere wichtige Meldungen

Ablaufdatum für Öl und Gas

Sollten die CO2-Emissionen auf dem diesjährigen Rekordlevel bleiben, dürften wir nur noch sieben Jahre Öl und Gas verbrennen, um zumindest eine 50-prozentige Chance zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels zu haben. Davor warnen Forscher im Zuge der Weltklimakonferenz COP28. Zahlreiche neue Projekte, die weiter an fossiler Energie festhalten, stehen dieser Rechnung entgegen.

Gewinnplus für Infineon

Die Österreich-Tochter des deutschen Halbleiterkonzerns Infineon hat ihr Ergebnis heuer deutlich gesteigert. Das Unternehmen hat vor allem an der wachsenden Digitalisierung profitiert. Der Gewinn vor Steuern stieg um 26 Prozent auf 835 Millionen Euro, der Umsatz um sieben Prozent auf 5,6 Milliarden Euro.

Verdacht auf Insiderhandel

Israel prüft Hinweise, wonach Insider, die vom Hamas-Anschlag gewusst haben sollen, mit Wetten auf fallende Kurse viel Geld verdient hätten. Solche Vermutungen gab es schon bei früheren Terroranschlägen.

Was auch noch wichtig wird

In Deutschland werden am morgigen Mittwoch die Auftragseingänge in der Industrie bekanntgegeben. Bessert sich die Auftragslage, könnte das darauf hindeuten, dass es in Sachen Rezession Licht am Ende des Tunnels gibt.