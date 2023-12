Wiener Tanzschule Svabek ist insolvent und sperrt zu

Das Unternehmen hat während der Corona-Pandemie große Verluste erlitten. Eine Sanierung ist offenbar nicht geplant.

Die bekannte Wiener Tanzschule Svabek ist insolvent und schließt ihre Pforten. Das hat der Kreditschutzverband von 1870 am Dienstag mitgeteilt. Als Ursache wurden die Verluste während der Coronapandemie genannt. Das Unternehmen war von Roman Svabek gegründet worden, der vor allem durch seine Tätigkeit am Wiener Opernball Prominenz erlangte. Er war am Ball - bis 2018 - viel Jahre lang als Zeremonienmeister tätig und etwa für die Eröffnung zuständig gewesen.

Der im Alsergrund beheimateten Tanzschule ist es auch nach Wegfall der Corona-Maßnahmen nicht mehr gelungen, eine wirtschaftliche Trendumkehr zu schaffen, hieß es. Eine Sanierung ist nicht beabsichtigt. Die Verbindlichkeiten liegen laut den dem KSV1870 vorliegenden Informationen bei rund 337.000 Euro. (APA)