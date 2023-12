Luxusresidenz von Angelina Jolie und Brad Pitt wird versteigert

New Orleans

1830 im typischen Stil von New Orleans gebaut. Interluxe.com

2007 kauften „Brangelina“ das Haus im French Quarter. Tina und Ike Turner bewohnten es einige Jahre zuvor. Die Auktion findet am 11. Dezember 2023 statt.

Nach „Mozarts letztem Schloss“ (Stuppach), das am 14. Dezember bei Sotheby‘s Concierge Auctions versteigert wird, kommt nun ein weiteres historisches Anwesen mit Glamour-Faktor unter den Hammer. Dabei handelt es sich um die rund 716 Quadratmeter große Residenz des inzwischen bereits geschiedenen Ehepaares Angelina Jolie und Brad Pitt in New Orleans (USA). Das geht aus einer aktuellen Aussendung der Plattform „TopTenRealEstateDeals“ hervor.

Die beiden Schauspieler kauften das Haus im Jahr 2007 – nach dem Hurrikan Katrina – um 3,50 Millionen US-Dollar und bewohnten es damals noch gemeinsam. 2016 verkaufte das Ex-Paar seine Residenz im French Quarter.

Mehr über das Anwesen Das Haus stammt ursprünglich aus dem Jahr 1830 und verfügt über ein dreistöckiges Gästehaus, sieben Schlafzimmern sowie fünf Bädern. Es befindet sich an der 521 Governor Nicholls Street. Einer der Balkone bietet ein Blick auf die Straße, die anderen Balkone gehen Richtung Innenhof samt Pool. Im Inneren glänzt die Immobilie mit originalen Holzböden, venezianischem Verputz an den Wänden und offenen Kaminen aus Marmor. Außerdem gibt es einen Fitnessraum und einen Lift.

Laut dem Auktionshändler Interluxe sollen vor Jolie und Pitt bereits eine ganze Reihe von Prominenten dort gewohnt haben: Darunter Microsoft-Milliardär Paul Allen sowie Ike und Tina Turner, die darin ein Aufnahmestudio hatten. Nun wird es am 11. Dezember auf Interluxe versteigert, das Mindestgebot liegt bei einer Million US-Dollar. Interessierte können das frühere Wohnhaus von „Brangelina“ ab dem 8. Dezember besichtigen.

>>> Mehr Infos zur Auktion unter: www.interluxe.com