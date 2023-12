Der Biathlon-König im Wachs-Dilemma

Wurde mit Johannes Bø ausgerechnet der beste Loipenjäger zum Opfer des Fluorwachs-Verbots? In Hochfilzen sollte das norwegische Rätsel nun gelöst werden – wie auch jenes der plötzlichen deutschen Überlegenheit.

Das sieht man nicht allzu oft im Biathlon-Weltcup, und schon gar nicht bei Loipen-Dominator Johannes Thingnes Bø: ein Fehlstart im Verfolgungsrennen – samt Kopfschütteln und schmachvollem Gang zurück zur Startlinie.

Doch der vierfache Gesamtweltcupsieger ist nervös. Drei Einzelrennen ist der Biathlon-Winter alt, und bei keiner dieser Gelegenheiten hat er gewonnen (in der Vorsaison gab es 16 Siege bei 19 Starts), ja nicht einmal ein norwegischer Landsmann sprang in die Bresche. Weil der Biathlon-König, bekannt für seine überlegenen Laufbestzeiten, vor allem läuferisch schwächelt, sich etwa beim Weltcupauftakt in Östersund in seiner Paradedisziplin Sprint nur zur fünftbesten Zeit schleppte, liegt ein Verdacht nahe: Bø hadert mit dem seit heuer geltenden Verbot des offenbar gesundheitsschädlichen Fluorwachses im Wintersport.