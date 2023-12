Quality Living nahe dem Lainzer Platz

In der Versorgungsheimstraße 17 im traditionsreichen 13. Wiener Gemeindebezirk entstehen derzeit 46 qualitativ hochwertige und freifinanzierte Quality-Living-Eigentumswohnungen.

Mit dem Quality-Living-Siegel zeichnet Raiffeisen WohnBau Projekte aus, die durch ihre hervorragende Lage, ihre praktische Verkehrsanbindung, intakte Infrastruktur, hochwertige Ausstattung und Bauqualität überzeugen. Somit steht Quality Living für Wohnbauten mit besonders hoher Wohn- und Lebensqualität.

Die gut durchdachten Grundrisse in der Versorgungsheimstraße 17 bieten Wohnflächen zwischen ca. 39 und 139 m², die auf Wohnungen mit zwei, drei oder vier Zimmern aufgeteilt sind. Durch dieses breite Angebot wird eine vielfältige Zielgruppe angesprochen. Auch für Anleger:innen sind die Wohnungen in bester Lage eine gute Investition.

Alle Wohnungen verfügen über Freiflächen in Form von Eigengärten, Balkonen oder Terrassen. In der hauseigenen Tiefgarage werden 21 Stellplätze errichtet, wobei für jeden Stellplatz eine Vorbereitung für eine E-Ladestation eingeplant wird. Für ein angenehmes Wohnklima in den Räumen sorgen die zeitlos eleganten Eichenholzparkettböden, die durch die darunterliegenden Fußbodenheizungen im Winter wohlige Wärme abgeben. Die Energie dafür stammt aus einer umweltfreundlichen Luftwärmepumpe. Elektrische Raffstores und Rollläden an den dreifach verglasten Fenstern halten die Hitze draußen und sorgen so in den heißen Sommermonaten für natürliche Kühlung.

Kunst und Wohnen

Neben Quality Living, das für besonders hohe Wohn- und Lebensqualität steht, punkten die Wohnbauprojekte von Raiffeisen WohnBau auch mit zeitgenössischen Kunstwerken. Auch das Quality-Living-Projekt in der Versorgungsheimstraße 17 wird mit einem eigens für diesen Wohnbau angefertigten Kunstwerk ausgestattet. Bereits seit 2015 arbeitet Raiffeisen WohnBau im Rahmen der Initiative „Kunst und Wohnen“ mit der renommierten Wiener Kuratorin Alexandra Grubeck zusammen, die ausgewählte zeitgenössische Künstler:innen zu den Wettbewerben für die individuelle Gestaltung der jeweiligen Projekte einlädt.

Für die Versorgungsheimstraße wurde der Entwurf des niederösterreichischen Künstlers und gelernten Ofenbauers Georg Lindenbauer ausgewählt, der im Foyer eine Installation aus Keramik angefertigt hat. Im Fokus stehen dabei Elemente, die an Blätter und Grashalme erinnern. Lindenbauers Arbeiten sind längst kein Geheimtipp mehr. Seine „Heizplastiken“, wie er seine kunstvollen Ofengebilde selbst nennt, wurden auch schon von so manchen Oscar- und Nobelpreisträgern in Auftrag gegeben und zeichnen sich nicht nur durch ihr kunstvolles Design, sondern auch ihre hohe Qualität und Funktionalität aus.