Sängerin Liraz Charhi: „Liebe für Israel, auch aus dem Iran“

Liraz Charhi: Diese Bewegung, dass Frauen ihren Hijab runternehmen und auf der Straße tanzen, die gibt es ja schon seit etwa 15 Jahren. Für diese mutigen Frauen im Iran komponiere ich Lieder, für sie singe ich. Mein erstes Album, auf dem ich Farsi sang, nannte ich „Naz“, das bedeutet Koketterie. Es ist eine Hommage an alle iranischen Sängerinnen im Exil. Dieses Album wurde auf geheimen Wegen sehr populär im Iran. Mir wurden viele Videos zugeschickt, in denen unverschleierte Frauen auf geheimen Partys zu meiner Musik tanzen. Es dauerte zehn Jahre, bis ich richtig auf Farsi zu singen gelernt hatte. Ich wollte keine Imitation einer iranischen Sängerin sein, sondern dafür sorgen, dass mein israelischer Background hörbar mitschwingt. Mir war auch wichtig, dass der Grundton meiner Protestlieder fröhlich ist, obwohl sie ernste Botschaften transportieren. Wir wollen nicht in der Opferrolle verharren. Wir wollen allen Umständen zum Trotz frohlocken, wir wollen tanzen und uns selbst feiern.