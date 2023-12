So gut lebte man im „Pompeji der Steinzeit“

In der Höhle La Garma in Nordspanien fanden Forscher ein neolithisches Dorf. Nun haben sie eine der Hütten untersucht – mit ziemlich verblüffenden Ergebnissen.

Dass ein überhängender Felsen einstürzt, kann auch ein Segen sein. Am Ende der letzten Eiszeit verschütteten Gesteinsbrocken einen Eingang zur Höhle La Garma in der nordspanischen Region Kantabrien, elf Kilometer von Santander entfernt. Dadurch wurde ein Bereich des weitläufigen, 300 Meter tiefen Höhlensystems gleichsam versiegelt und seitdem nicht mehr bewohnt, weil er nur noch mühsam über einen kaminartigen Schacht zu erreichen ist.

So erhielt sich der kostbare Inhalt: ein neolithisches Dorf, in dem 30 bis 40 Jäger und Sammler bis vor rund 16.800 Jahren in zeltartigen Hütten lebten. Eine „Zeitkapsel“, ja ein „Pompeji der Steinzeit“, wie der Archäologe Pablo Arias schwärmt. Er leitet die Forschungen in der 1996 entdeckten Fundstätte und rechnet damit, dass sie „noch Arbeit für 100 Jahre“ bereithält. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sein Team die bisher wichtigste Bestandsaufnahme gemacht: Es hat eines der ovalen, fünf Quadratmeter großen Zelte aus Tierfellen und Stangen bis ins kleinste Detail untersucht. Die Ergebnisse hat es jüngst im Archäologischen Nationalmuseum in Madrid präsentiert.