Brenda Lee vor all ihren Goldenen Schallplatten. IMAGO/Nicole Hester / The Tennessean

Brenda Lee verdrängt erstmals Mariah Carey vom weihnachtlichen Thron. Geschafft hat die 78-Jährige das mithilfe des Videoschnipselportals TikTok – 65 Jahre nach Veröffentlichung ihres Songs.

65 Jahre hat es gedauert, bis Brenda Lees „Rockin‘ Around the Christmas Tree“ Platz Eins der US-Single-Charts erreicht. Zuvor verpasste er die Spitzenposition jahrelang knapp, seit 2019 ist er jedes Jahr auf Platz Zwei gelandet. Nun aber kam TikTok ins Spiel: Zum 65. Jubiläum des Titels drehte die eigentlich im Ruhestand lebende Musikerin eine Menge Videos für die Plattform, darin tanzt und singt sie oder erzählt von früher. Einige der Interviewschnipsel gingen sofort viral, kein Video hat unter 40 Tausend Aufrufe – eines kommt gar auf 8,6 Millionen.

Freilich konnte die 78-Jährige so auch neue Fans erreichen, sie nennen sich „die Brendanators“. Vielleicht waren sie es auch, die Lee letzten Endes (nach mehr als sechs Jahrzehnten) an die Spitze emporhoben. Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ liegt nun abgeschlagen auf Platz 2, nach jahrelanger Führung. Auch bricht Lee einen von Careys Rekorden: Der Abstand von 65 Jahren zwischen der Veröffentlichung und dem Erreichen der Nummer 1 ist der längste jemals – er wurde 2019 von Mariah Carey aufgestellt, als „All I Want For Christmas Is You“ nach 25 Jahren die Nummer 1 erreichte.

Rekorde gebrochen

Für Lee ist das ein schönes vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, sie wird kommende Woche 79 Jahre alt und ist damit auch die älteste Künstlerin, die jemals die US-Single-Charts angeführt hat. Bisher wurde dieser Rekord von Louis Armstrong gehalten, seit 1964. Lee war übrigens erst 13 Jahren als sie „Rockin‘ Around the Christmas Tree“ aufnahm. Geschrieben wurde der spätzündende Hit von Johnny Marks, dem Mann hinter Weihnachtshits wie „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ und „Have a Holly Jolly Christmas“.

Lees Single war anfänglich ein Flop, stieg erst vier Jahre nach Erscheinen in die Top 20 der USA auf. Durch eine prominente Platzierung in Film „Kevin Allein zu Haus“ 1990 fand sie – wie nun durch TikTok – zu einem neuen, jüngeren Publikum. Mariah Carey wird den Titel „Queen of Christmas“ wohl künftig teilen müssen. (evdin)