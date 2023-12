Schnee: Kostenrückerstattung bei ÖBB und Westbahn möglich

Bei Verspätungen von mehr als einer Stunde bekommen Fahrgäste 25 Prozent des Ticketpreises zurück. Bei über zwei Stunden sind es 50 Prozent.

Die starken Schneefälle am vergangenen Wochenende haben in Österreich für massive Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Bahnreisende in Europa haben seit heuer jedoch keinen Anspruch auf Entschädigung bei höherer Gewalt wie Unwettern mehr. ÖBB und Westbahn bestätigten hingegen, Rückerstattungen wie gewohnt durchzuführen, wie der ORF-Radiosender Ö1 am Mittwoch berichtete.

Maria-Theresia Röhsler von der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte erklärte, grundsätzlich bekomme man bei Bahnverspätungen von mehr als einer Stunde 25 Prozent des Ticketpreises zurück, bei mehr als zwei Stunden 50 Prozent. Als gestrandeter Passagier kann laut Bericht Geld für Hotel oder Taxi zurückgefordert werden, sofern das Bahnunternehmen keine Lösung anbietet. (APA)