Ehemaliger Wifo-Chef Helmut Kramer gestorben

Helmut Kramer stand 24 Jahre an der Spitze des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er verstarb Ende November im Alter von 84 Jahren.

Der ehemalige Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, Helmut Kramer, ist am 28. November im Alter von 84 Jahren verstorben. Sein berufliches Leben widmete der studierte Jurist ganz der Wirtschaftswissenschaft, seine Karriere war durch „Exzellenz und Objektivität“ geprägt, wie Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr festhält.

Der gebürtige Vorarlberger habe das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung von einem nationalen Institut in eine internationale Forschungseinrichtung gewandelt. „Unter seiner Leitung hat das Wifo den europäischen Integrationsprozess wissenschaftlich begleitet und ex ante auf die Vorteile der Integration, aber auch die nötigen Veränderungen hingewiesen“, so Felbermayr. Er untersuchte die Folgen von europäischer Integration und Globalisierung, entwickelte aber auch Strategien für Bundesländer und Regionen oder durchleuchtete Steuerstrukturen und Verwaltungskosten. „Er galt als ein Generalist“, sagt sein Wifo-Nachfolger Karl Aiginger. „Die von ihm schon früh gestellte Frage nach Folgen und notwendigen Veränderungen in den alternden Gesellschaften Europas ist heute ein zentrales Forschungsinteresse.“

1963 begann Kramer seine Laufbahn im Wifo als Referent für Industrie- und Strukturpolitik, dann als Konjunkturreferent. Nach einer Zeit als stellvertretender Leiter stand er von 1981 bis 2005 dem Institut vor. 1989 verlieh ihm die Universität Wien eine Honorarprofessur für österreichische Wirtschaftspolitik. Von 2005 bis 2007 war Helmut Kramer Rektor der Donau-Universität Krems.

In seinen Lehraufträgen an in- und ausländischen Universitäten teilte Helmut Kramer seine Erkenntnisse aus Analysen und Beratung mit den Studierenden. Darüber hinaus förderte er den Dialog mit akademisch geschulten Ökonominnen und Ökonomen, um die empirische Relevanz von sowohl akademischen als auch politischen Forschungsfragen zu vertiefen.

Helmut Kramer hinterlässt eine Ehefrau und drei Töchter. (Red./Ag.)