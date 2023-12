Trotz „aller Fehler und Rückschläge“ sieht der britische Historiker ein „heute besseres Europa als jenes der 1970er Jahre“. Er hält eine Wiederannäherung der Briten an die EU „in kleinen Schritten“ für möglich.

Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat bei einer Diskussion im Wiener Akademietheater am Dienstagabend das gegenwärtige Europa „trotz aller Fehler und Rückschläge der letzten Jahre immer noch viel besser als das Europa, das ich Anfang der Siebziger Jahre zu erkunden begann“ bezeichnet. Die Schauspielerin Regina Fritsch las aus seinem neuen Buch „Europa. Eine persönliche Geschichte“ (Hanser-Verlag).

Den Beginn des Kriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 sieht Ash als „Ende der Nachmauer-Zeit“. Nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 seien in Europa „vorher nicht für möglich gehaltene Dinge geschehen“: Zuerst das Ende des Kommunismus mit dem Aufbau demokratischer Strukturen auch in Ostmitteleuropa, schließlich die Aufnahme der Reformstaaten in die EU und Nato. Die Vision von einem „Europa - ganz und frei“ nach den Worten von US-Präsident George W. Bush habe sich erfüllt.

Geschichten über die Geschichte

Als überzeugter Mitteleuropäer habe er auch sein Buch über Europa geschrieben - voll mit „Geschichten über die Geschichte“-Begegnungen mit Oppositionellen, Politikern und einfachen Leuten - von Michail Gorbatschow über Vaclav Havel und Lech Walesa bis zum Sohn eines Freundes in der DDR, der ihm am Tag des Mauerfalls in Berlin ein handgeschriebenes Plakat zeigte. Aufschrift: „Erst heute ist der Zweite Weltkrieg wirklich vorbei!“

Vor allem die Ereignisse in Polen, die der Historiker mit Professur in Oxford und Stanford vom Beginn des Streiks auf der Lenin-Werft in Gdansk/Danzig ab August 1980 direkt verfolgte und beschrieb, hätten mit der Gründung der unabhängigen Gewerkschaft Solidarnosc schließlich zum Ende der Teilung Europas geführt. Polen sei für ihn so etwas wie der Spanische Bürgerkrieg für die Vätergeneration gewesen, ein „politischer Romantizismus“. Ash nannte als Hauptpersonen des Wandels Papst Johannes Paul II., für dessen Besuch in seiner Heimat 1979 „das kommunistische System für zehn Tage lang ausgeschaltet wurde“ und Kreml-Chef Michail Gorbatschow. Wäre 1985 nicht er, sondern der Hardliner Grigori Romanow zum Generalsekretär der sowjetischen KPdSU gewählt worden, „würde die Berliner Mauer vielleicht heute noch stehen“.

Aber Gorbatschow, der Papst aus Polen und die Solidarnosc, die Dissidentenbewegung in Ostmitteleuropa, der Westen und die USA hätten gemeinsam „zu diesem einmaligen historischen Glücksfall“ beigetragen. Dann sei aber vieles als „selbstverständlich“ hingenommen worden. Auch er sei der „Hybris“ erlegen, dass diese Entwicklung weitergehen werde. „Aber die Freiheit muss immer neu erkämpft und verteidigt werden“, so Ash. Auch der jetzt zunehmende Populismus sei „eine Reaktion auf unsere Hybris, als wir die Entwicklung in unseren eigenen Ländern missachtet haben“.

Ab 2008 „ging alles bergab“

Ash setzt die Wende im Jahr 2008 an. „Von da an ging alles bergab!“ Putins Krieg gegen Georgien mit der Annexion zweier Regionen und die Folgen der Finanzkrise im Westen hätten die Abwärtsspirale eingeleitet. In Großbritannien seien die Weichen für den „Brexit“ gestellt worden. „Man hat uns proeuropäischen Briten die europäische Staatsbürgerschaft geraubt“, so Ash. Sein eigener Vater, der 1944 als Soldat bei der Landung der Alliierten in der Normandie dabei war, hatte die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens nicht positiv gesehen. Im Nachlass hat er drei kleine Fotos gesehen, die seinen Vater mit britischen Soldaten beim Cricket-Spiel in einem deutschen Dorf namens Westens zeigen.

Befragt von Moderator Misha Glenny, dem Rektor des Wiener Instituts für die Wissenschaft vom Menschen (IWM), hielt Ash eine „Wiederannäherung an die EU in kleinen Schritten“ für möglich. 2024 würde Labour-Chef Keir Starmer die Tories von der Macht ablösen, dann wäre bis zum Ende des Jahrzehnts eine Teilnahme des Vereinigten Königreichs am EU-Binnenmarkt mit Zollunion denkbar. Ash appellierte ans Publikum: „Wenn Sie die EU stark und attraktiv machen, kommen selbst die Briten zurück.“ Für die US-Präsidentenwahlen 2024 hält er eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus für möglich. Mit schlimmen Folgen für Europa und vor allem die Ukraine.

Ash sprach Stefan Zweigs Erinnerungen „Die Welt von gestern“, erschienen 1942, an. Zweig sei Pessimist gewesen und habe deshalb Selbstmord im brasilianischen Exil begangen. „Hätte er noch drei Jahre durchgehalten, hätte er die Befreiung Österreichs erlebt und wäre 1955 nach dem Staatsvertrag als hochgeehrter Schriftsteller zurückgekommen.“

„Geben wir nicht auf“ appellierte Ash. „Mit einer Mischung aus Pessimismus des Verstands und Optimismus des Willens kommen wir durch zu besseren Zeiten.“ (APA)