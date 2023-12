Europas grüner Plan gegen USA und China

Oliver Grimm

"Die Presse"-Korrespondent in Brüssel





Sagt Ihnen IRA noch etwas? Nein, ich meine nicht die terroristische Irish Republican Army, sondern den Inflation Reduction Act. Mit dem hat US-Präsident Joe Biden die Europäer vor einem Jahr ziemlich aufgescheucht. Fast 370 Milliarden Dollar an allerlei Geldzuckerln werfen die USA kraft dieses Gesetzes in die Schlacht um die Weltmarktführerschaft in Sachen Grüne Technologien in den Ring – und locken auch europäische Technologiechampions mit großzügigen Steuergutschriften. Rasch breitete sich in Europas Staatskanzleien die Furcht einer Flutwelle der Desindustrialisierung aus. Die hochschießenden Energiekosten taten ihr Übriges. Zwar haben fachkundige Beobachter – zum Beispiel mein Kollege Matthias Auer hier – rasch erklärt, wieso die US-Green-Tech-Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie in Washington gekocht wurde. Doch dass sich Europa warm anziehen muss, wenn es im globalen Rennen um die besten und lukrativsten grünen Technologien gegen die Vereinigten Staaten und China bestehen will, ist eine Offensichtlichkeit.

Am Donnerstag werden die Wirtschaftsminister der Mitgliedstaaten eine wichtige politische Weiche stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken. Unter Vorsitz des spanischen Industrie- und Tourismusministers, Jordi Hereu, werden die Minister sich auf ihre gemeinsame Position für die Verhandlungen mit den Europaparlament über die „Netto-Null-Industrie-Verordnung“ einigen. Ein prachtvoller Name, nicht wahr? Auf Englisch klingt das mit „Net Zero Industry Act“ gleich viel fetziger, das Ziel dieses EU-Gesetzes ist jedenfalls ehrgeizig: bis zum Jahr 2030 sollen 40 Prozent der grünen Technologien, die erforderlich sind, damit die EU ihre Klimaziele erreicht, in Europa produziert werden.

Kurz innegehalten: binnen nur sieben Jahren soll Europa fast die Hälfte der Solaranlagen, Windturbinen, Batterien, Wärmepumpen, Wasserstoff- und Biomethananlagen sowie Kohlendioxid-Speichertechnologien, Netztechnologien und Kernenergieanlagen selber herstellen (womit Sie nun die Liste der Netto-Null-Schüsselindustrien parat hätten). Vergessen wir nicht: bis 2030 sollen die europäischen Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent sinken gegenüber dem Basisjahr 1990 (wir sind da bestenfalls auf halbem Weg), ab 2050 hat sich, wenn alles wie erhofft klappt, die EU unterm Strich dekarbonisiert, sprich: trägt netto nicht mehr zum Treibhauseffekt bei.

Eine steile Vorgabe. Denn wie die Internationale Energieagentur zu bedenken gibt, werden in einigen der genannten Sparten rund 90 Prozent der massentauglichen Produkte in Asien produziert – allen voran in China. Die Volksrepublik kontrolliert derzeit zumindest 60 Prozent der globalen Märkte für Photovoltaik, Windturbinen und Batterien.

Buschmesser gegen Bürokratendschungel

Das Netto-Null-Industrie-Gesetz soll in erster Linie als Machete für den Kampf durch den Bürokratiedschungel dienen. Höchstens ein Jahr soll es von Antrag bis zur Betriebsanlagengenehmigung dauern, wenn beispielsweise eine neue nachhaltige Biomethananlage weniger als ein Gigawatt Kapazität hat. Ist die Anlage größer, soll das Genehmigungsverfahren höchstens 18 Monate dauern. Und, was ein bisschen in der Debatte unterging: bestehende Anlagen sollen in der jeweils halben Zeit vergrößert werden können. Sprich: Unternehmen in diesen Schlüsseltechnologien sollen künftig einen Rechtsanspruch darauf haben, binnen höchstens neun Monaten ihre Kapazitäten ausbauen zu dürfen.

Die Mitgliedstaaten müssen ferner eine zentrale Anlaufstelle für alle Netto-Null-Industrie-Belange schaffen. Der muss dafür sorgen, dass jedes Unternehmen, das sich in einer der acht genannten strategischen Schlüsseltechnologien betätigt, mit diesen Projekten auf die Überholspur kommt. Von der „höchsten nationalen Bedeutung“ ist im Entwurf die Rede. Man darf angesichts der austriakischen Provinzpossen um jedes einzelne Windrad gespannt darauf warten, wie diese kühnen Zukunftsvisionen in der Bundesländerrealität aufschlagen. Solche strategischen Prioritätsprojekte sollen noch schneller genehmigt werden müssen als andere: binnen neun Monaten unterhalb der Ein-Gigawatt-Grenze, zwölf für größere, und 18 für Kohlendioxidspeicher.

Natürlich braucht es für diese neuen Technologien kompetente Arbeitskräfte, weshalb die Europäische Kommission „Netto-Null-Industrie-Akademien“ zu fördern gelobt. Und so weiter, und so fort. Kurzum: die Kommission, der man sonst oft und nicht immer völlig zu Unrecht vorwirft, mit der Erfindung neuer Vorschriften Unternehmen das Leben zu erschweren, hat sich hier binnen recht kurzer Zeit einen ziemlich ambitionierten Vorschlag zur bürokratischen Entschlackung einfallen lassen.

Der übrigens ohne das Versprechen neuer Brüsseler Geldtöpfe auskommen soll. Allerdings sollen strategische Netto-Null-Projekte beim Rennen um die durchaus üppigen bestehenden Förderprogramme ebenfalls bevorzugt werden. Sprich: für Mitgliedstaaten, und besonders für jene, die zu den Nettozahlern gehören, ist dieses Gesetz eine gute Gelegenheit, Förderungen für die heimische Wirtschaft abzugrasen – und damit zugleich den politischen Lorbeer zu ernten, den Klimaschutz und die industrielle Zukunft Europas stützen.

Denkpause im Wirtschaftsministerium

Insofern hatte ich bei meiner Recherche für diesen Newsletter die zarte Hoffnung, auf entsprechend erhellende Einlassungen der Bundesregierung zu stoßen, was sie im Rahmen des hier Geplanten in und für Österreich zu tun gedenkt. Doch Fehlanzeige. Auf der Website des Wirtschaftsministeriums ist der Gesetzesvorschlag zwar schön erklärt – doch was sich Wirtschaftsminister Martin Kocher von der ÖVP dazu gedacht hat, welche Strategien er ausbaldowert hat, um der heimischen grünen Industrie auf die Sprünge (und an die EU-Fördertöpfe) zu helfen, bleibt uns bisher verschlossen. Im EU-Unterausschuss des Nationalrates war ihm Anfang Juni eher wenig zu entlocken, mit Ausnahme der Ablehnung neuer Förderprogramme (die das EU-Gesetz ohnehin nicht vorsähe). Bezeichnenderweise liest man auf seiner Ministeriumswebsite nur von einem „wesentlichen Knackpunkt für Österreich: Nukleartechnologien.“ Die sollten bitte nicht als Schlüsseltechnologien für die Dekarbonisierung klassifiziert und förderbar werden.

Das werden sie, unter gewissen Vorgaben, nun doch. War auch zu erwarten. Wann werden wir eine Bundesregierung haben, die einsieht, dass ihr ebenso allergisches wie zweckloses Agitieren gegen die Atomkraft null Nutzen für Österreich hat – dafür aber von der wesentlich wichtigeren politischen Aufgabe ablenkt, sich über echte industriepolitische Strategien den Kopf zu zerbrechen?

