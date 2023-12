Mann fährt Beamtin der Parkraumüberwachung in Wien über den Fuß

Die Frau war gerade dabei, dem 56-Jährigen einen Strafzettel auszustellen, was ihm offenbar nicht gefiel. Die 46-Jährige erlitt Prellungen.

Ein Mann soll am Dienstagnachmittag in Wien-Wieden einer Beamtin der Parkraumüberwachung über den Fuß gefahren sein. Die Frau wurde von der Berufsrettung mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr davon. Er wurde bei einer Sofortfahndung angehalten und wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt, berichtete die Polizei.

Die 46-Jährige war kurz vor 14.00 Uhr gerade dabei, eine Organstrafverfügung auszustellen, als Österreicher zu seinem Fahrzeug zurückkam. Er soll über die Strafe erbost gewesen sein. Der 56-Jährige stieg in sein Auto. Als die Frau den Strafzettel hinter der Windschutzscheibe hinterlegen wollte, parkte der 56-Jährige aus, fuhr ihr dabei über den Fuß und beging Fahrerflucht. (APA)