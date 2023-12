Der Ex-Premierminister begann am Mittwoch seine zweitätige Zeugenaussage vor der Covid-Untersuchung. Es dürfte ihm vor allem um die Rettung seines Erbes gehen – aber auch für die heutige Regierung ist die Anhörung von großer Relevanz.

Boris Johnsons Auftritt vor dem Covid-Untersuchungsausschuss begann mit ungewohnter Demut. Der ehemalige Premierminister, bekannt für seine Blasiertheit, entschuldigte sich. „Ich verstehe die Gefühle der Opfer und ihrer Familien, und ich bedaure den Schmerz, den Verlust, und das Leid dieser Opfer und ihrer Familien zutiefst“, sagte er kurz nach zehn Uhr am Mittwochmorgen, als seine Befragung begann.

In Westminster ist dieser Tag mit Spannung erwartet worden. Die Covid-Untersuchung, die ihre Arbeit im Juni aufnahm, soll die Krisenbewältigung der Regierung während der Pandemie bis ins kleinste Detail nachzeichnen. Letzten Endes soll sie die Frage beantworten: Warum hat Covid in Großbritannien so große Verheerungen angerichtet? Besonders in den Anfangsmonaten der Covid-Krise hatte Großbritannien eine weit größere Zahl von Todesopfern zu beklagen als vergleichbare Länder. Insgesamt sind auf der Insel bislang geschätzte 230‘000 Menschen im Zusammenhang mit Covid gestorben.