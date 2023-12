Irre Summen für den saudischen Fußball

Expedition Europa: Saudi-Arabien sei für ihn „we­niger schlimm“ als für andere, sagt Gianni. Er vermisst das Skifahren, das ihm während seiner Profi­zeit ver­bo­ten ist.

Wer heute über europäischen Fußball schreiben will, der muss nach Saudi-Arabien, und wer statt Cristiano „200 Millionen Jah­res­ga­ge“-Ronaldo einen siebensprachigen Mustereuropäer kennenlernen will, der muss nach Dschidda. Der Fuß­weg von meiner flohfröhlichen Un­terkunft zum Hotel-Wol­ken­kratzer Shang­ri-La beträgt eine Drei­vier­tel­stunde, ich muss da­für nur über eine über­gangslose 16-spu­rige Stadt­autobahn sprinten, die bei 33 Grad Luft­tem­peratur und 30 Grad Mee­res­tem­pe­ra­tur ab­ge­rie­gel­ten Strän­de be­weinen und eine wei­te­re Drei­vier­tel­stun­de den Bauzaun vor der Sack­gasse der neu­en For­mel-1-Strecke umwandern.

Er sagt ganz normale Din­ge

Ezgjan „Gianni“ Alioski (31) ist ein in Nordmazedonien geborener Al­ba­ner, der seit dem Alter von eins in der Schweiz lebt und seit dem Al­ter von 16 für die mazedonische Nationalmannschaft spielt. Der un­verstellte Blonde mit dem ge­müt­li­chen schweizer­deut­schen Ak­zent kommt mir in dieser ungastlichen Fremde so ver­traut vor, dass ich ihn in­stinktiv duze. Er sagt nämlich ganz normale Din­ge – et­wa dass die von den Saudis an unsere Fußballer ausgezahlten Sum­men „ungesund“ sind. Seine Balkone im 14. Stock sind geschätzt dreißig Meter lang, den klei­nen Braunen macht er mir selbst. Da er gerade erst in diese grö­ßere Suite hier umgezogen ist, liegt auf einem Fauteuil sein wei­ßes mus­limisches Pil­ger­ge­wand: „Das ist sicher etwas Emo­tio­na­les“, er­klärt der Moslem, „das ist das Land von un­se­rem Propheten, das ist un­ser Zuhause.“ Er braucht nur eine Stunde nach Mek­ka, seinen Had­dsch hat er noch nicht ge­macht, die kleine Pilgerfahrt Umra nun schon mehr­mals.