Straßenaktion gegen Männergewalt

Die ÖVP verteilt am Donnerstag Tipps an Frauen, wie diese sich im Falle von Gewalt wehren können. Die Kampagne sorgte in sozialen Medien allerdings für heftige Kritik von Frauen.

Die ÖVP verteilt am Donnerstag Tipps an Frauen, wie diese sich im Falle von Gewalt wehren können. Die Kampagne sorgte in sozialen Medien allerdings für heftige Kritik von Frauen.

Die ÖVP-Frauen startet am Donnerstag eine Verteilaktion gegen Gewalt an Frauen.

Am Donnerstag findet im ersten Bezirk in Wien eine „große Awareness-Verteilaktion“ statt, wie sie von den Veranstaltern, der türkisen Wiener Frauenorganisation und der Jungen ÖVP Wien, bezeichnet wird. Die Aktion richtet sich laut ÖVP gegen Gewalt an Frauen und ist Teil der aktuellen türkisen Kampagne „Zeig dein Kämpferherz – gegen Gewalt an Frauen“.

Im Rahmen der Straßen-Aktion wird Informationsmaterial verteilt, konkret Booklets und Freecards, wie man als Mann helfen kann, Gewalt gegen Frauen zu verhindern.

Die Straßen-Aktion beginnt um 17:20 Uhr in der Kärntner Straße, Ecke Walfischgasse bei der Oper. Danach geht es durch den ersten Bezirk und über den Ring bis zum Schwedenplatz.

Die türkise Kampagne hatte zuletzt allerdings für Kritik in sozialen Medien gesorgt. Kritisiert wurde, dass sich die konkreten Handlungsanweisungen auf der Website nicht an Männer, sondern an Frauen richten.