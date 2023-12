Ein Mord an einem 14-jährigen Mädchen in Nordmazedonien erschüttert den Balkan. Habgier soll das Motiv für ihre Entführung und Ermordung gewesen sein. Drei Beteiligte haben Teilgeständnisse abgelegt. Der verhaftete Vater weist unterdessen den Vorwurf zurück, die Kidnapper instruiert zu haben.

Warum musste Vanja sterben? Still und mit Tränen in den Augen legen erschütterte Mitschüler und Anwohner vor der Pestalozzi-Schule in Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje vor dem Trauerflor-Foto des langhaarigen Mädchens Blumen und Kerzen nieder: Der Mord an der Schülerin berührt die ganze Region: Auch in den ex-jugoslawischen Nachbarstaaten berichten die Medien seit Tagen über den Mord – und die Fahndung nach den Tätern.

Wie jeden Morgen hatte sich die 14-Jährige am 27. November um 7:20 Uhr auf den Weg in die Schule gemacht, war dort aber nie angekommen. Bereits am frühen Vormittag meldete die besorgte Mutter das Verschwinden der Polizei. Doch erst nach den Teilgeständnissen von drei verhafteten Tatverdächtigen konnten die Polizei zu Wochenbeginn die in einem Dorf am Stadtrand von Skopje verscharrte Leiche des Mädchens finden: Laut den Ermittlern wurde Vanja vermutlich aus Habgier entführt - und wenige Stunden später ermordet.

Vater sitzt in U-Haft