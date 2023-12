Wohnen könnte sehr wohl billiger werden

Gastkommentar. Bei saniertem Altbau ebenso wie bei Neubauten sollte die Ermittlung der Mietpreise durch Angebot und Nachfrage erfolgen. Eine Leerstandsabgabe hingegen verschlimmert die Lage. Was es braucht, sind bessere Gesetze.

Wenn man zuhört, warum Menschen mit der Politik so unzufrieden sind, so zählt dazu die Annahme, dass sich die Lage verschlimmert und unsere Kinder ein schlechteres Leben haben werden als wir.

Einer der Treiber für dieses Gefühl ist handfest: Wohnen wird teurer. Seit 2006 sind die Nettoeinkommen und Preise um weniger als 50 Prozent gestiegen, Mieten pro Quadratmeter aber um 70 Prozent. Allerdings ist Wohnraum in Österreich im internationalen Vergleich günstig: Laut dem Deloitte-Property-Index 2023 liegen Wien, Graz und Linz im unteren europäischen Drittel. Wien ist mit durchschnittlich 9,1 Euro Mietkosten pro Quadratmeter sogar wesentlich billiger als vergleichbare Städte wie Barcelona (25,7 €/m2), München (19,8 €/m2) oder Prag (14,4 €/m2).

Aber auch das Angebot an Wohnraum ist niedrig. In Österreich gibt es nur 441 Wohnungen pro 1000 Einwohner, während es in Deutschland 515 und in Portugal sogar 585 sind. Wenn mit steigender Nachfrage die Preise nicht steigen sollen, braucht es mehr Angebot.

Dann soll halt der Staat …

Bis vor Kurzem wurde in Österreich auch tatsächlich viel gebaut. 2021 gab es laut Statistik Austria 4,9 Millionen Wohnungen in Österreich, zehn Prozent mehr als 2011. Kamen damals noch 45.000 Wohnungen pro Jahr dazu, waren es 2021 bereits mehr als 71.000. Mit steigenden Zinsen und der damit schwierigeren Finanzierung von Projekten hat die Immobilienwirtschaft 2023 einen massiven Einbruch erlitten, mit einem geschätzten Rückgang von 45 Prozent im Jahresvergleich.

Eine in Österreich beliebte Antwort ist: Dann soll halt der Staat mehr bauen und fördern. In Zeiten einer Staatsquote von über 50 Prozent, hoher Staatsverschuldung und andauernder Defizite ist das nicht finanzierbar.

Es muss nämlich zur Bekämpfung der Klimakrise und der Reduzierung unserer Abhängigkeit von russischem Gas nicht nur mehr gebaut, sondern auch thermisch saniert werden. Das ist zwar meist teurer als Abriss und Neubau, benötigt aber weniger Rohstoffe und Materialien. Wird ein altes Gebäude abgerissen, entstehen große Mengen an Bauschutt, der oft als ungenutzte Ressource auf Deponien landet.

Zur Vermeidung der immer noch rasanten Bodenversiegelung müssen wir Wohnraum verdichten, indem wir bestehende Widmungen ausnutzen, bevor weitere Umwidmungen erfolgen.

Daher sollten wir existierende Verbauungen besser nutzen und Bauhöhen und mögliche Kubaturen erweitern. Bauruinen mit einer schnelleren steuerlichen Abschreibungsmöglichkeit einer Revitalisierung zuzuführen, wäre auch für Unternehmen attraktiver, als „auf dem grünen Acker“ neu zu bauen. Insgesamt stehen wir vor einem enormen Investitionsbedarf im Wohnbau. Private Investitionen müssen den Löwenanteil der Aufgabe übernehmen. Diese werden aber nur getätigt, wenn sie wirtschaftlich vertretbar sind. Das sind sie heute oft nicht.

Das Mietrecht ist in Österreich stark reguliert und nur noch für eine Handvoll „Eingeweihte“ zu überblicken. Das Richtwertsystem und die damit einhergehende Deckelung von Mieten bewirken mittlerweile das Gegenteil vom ursprünglichen Zweck, leistbaren Wohnraum auch in besseren Lagen verfügbar zu machen.

Der glückliche „Mietadel“

Mietverträge in Altbauwohnungen (in Wien aktuell bei 6,7 €/m2 gedeckelt) werden in der Regel durch Eintrittsrechte „vererbt“; der Volksmund spricht hier vom „Mietadel“. Wohnungssuchende, die nicht das Glück haben, in einen derartigen Vertrag eintreten zu können, müssen teurere Mieten in Neubauten schlucken.

Wohnungen in seit Jahrzehnten unsanierten Nachkriegsbauten können hingegen wesentlich teurer, oftmals um mehr als das Doppelte, vermietet werden als zum Altbau-Richtwert. Eigentümer von Altbauten haben nach den Vorschriften des Mietrechtsgesetzes keine Möglichkeit, nötige Investitionen, Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten auf die gedeckelten Mieten umzulegen, weshalb sich Sanierungen nicht rechnen.

Es gibt daher für Eigentümer von Altbauten nur einen wirtschaftlich sinnvollen Weg: leer stehen und verfallen lassen, um auf einen späteren Abriss und Neubau zu setzen. Schätzungen sprechen allein in Wien von 30.000 bis 100.000 leer stehenden Wohnungen. Solang sich diese gesetzlichen Bestimmungen nicht ändern, wird das Bild nicht besser: Die Sanierungsquote, also die Anzahl der Wohnungen, die pro Jahr saniert werden, sinkt seit 2010 kontinuierlich auf nur mehr circa ein Prozent aller Bestandswohnungen, im geförderten Neubau sogar fast null Prozent (!). Damit würde es mehr als 100 Jahre brauchen, bis alle Wohnungen saniert sein werden.

Der vor einigen Jahren in einem Regierungsprogramm festgelegte Plan, zumindest den sanierten Altbau aus dem Korsett des Richtwertsystems zu befreien und Vermietern die Möglichkeit zu geben, einen freien oder sogenannten angemessenen Mietzins zu verlangen, wurde bis heute nicht umgesetzt. Zum Schaden für Vermieter, Mieter und das Klima. Stattdessen wurde durch eine Novelle der Bauordnung der Abbruch von Altbauten bewilligungspflichtig. Das macht keine einzige Sanierung rentabler.

Schleichende Enteignung

Die von maßgeblichen Teilen der Politik angedrohte „Leerstandsabgabe“ würde die Situation verschlimmern. Man kann noch so viel mit Steuern oder Abgaben drohen: Wo keine Einkünfte erwirtschaftet werden können, gibt es in der Regel nichts zu besteuern. Eine Abgabe, die Wohnungseigentümer dafür bestraft, dass sie nicht vermieten, weil es sich wirtschaftlich nicht rechnet, käme auch einer schleichenden Enteignung gleich und würde von betroffenen Eigentümern beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

Staatliche Förderungen sind auch keine Antwort. Abgesehen vom Korruptionspotenzial, wenn der Staat viel Geld verteilt, ist es volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, Sanierungen strukturell unrentabel zu machen, um sie dann mit Förderungen wieder auszugleichen. Auch die Teilung des Marktes in freie und regulierte Mieten ist sozial nicht treffsicher und fördert die Freunderlwirtschaft.

Es wäre viel vernünftiger, bei saniertem Altbau wie bei Neubauten durch Angebot und Nachfrage Mietpreise ermitteln zu lassen, um dann jenen direkt zu helfen, die sich Wohnungen nicht leisten können. Dann rentieren sich Sanierungen, die Klimaziele können erreicht werden. Alle gewinnen.

Die Autoren Wolfram Proksch (*1974) studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien. Er hat sich auf Verfassungsrecht, Grundrechte und auch Immobilienrecht spezialisiert und begleitet Projekte im Umfeld der Politik. Veit Dengler (*1968 in Graz) studierte an der Harvard University und an der WU Wien. Er war als Manager in mehreren großen Medienunternehmen in der Schweiz und Deutschland tätig. Mitgründer der Neos.

