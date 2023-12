Was eine Obergrenze für Barzahlungen hieße

Die EU könnte bald eine Obergrenze für Barzahlungen fest­legen. Was könnte so eine Höchstgrenze im Detail bedeuten?

Wien. Es dürfte zu einer Bargeld-Zahlungsobergrenze zwischen 7000 und 10.000 Euro kommen, schätzt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB). Zu so einem Beschluss könnten EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Mitgliedstaaten kommen, lautet die Einschätzung des Direktors der Hauptabteilung Bargeld der OeNB, Matthias Schroth.

Das geht aus der Parlamentskorrespondenz am Dienstag im Finanzausschuss des Nationalrats hervor. Neu ist die Diskussion über so eine Höchstgrenze in der Europäischen Union nicht, ein Beschluss wäre das allerdings schon. Was könnte so eine Obergrenze für Barzahlungen konkret bedeuten?

1 Was heißt Bargeld-Zahlungsobergrenze und wie könnte sie funktionieren?