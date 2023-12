Klimakonferenz: Durchmischte Zwischenbilanz

Windräder und Solarenergie starten durch - und finden auf der Klimakonferenz in Dubai viele Unterstützer.

Die COP28 ist zur Hälfte beinahe schon wieder Vergangenheit. Was wurde bisher erreicht, was ist für die kommenden fünf Verhandlungstage zu erwarten?

Die Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten legt eine durchwachsene Zwischenbilanz vor. Durchbruch gibt es keinen, eine solche war (und ist) nicht zu erwarten. Allerdings hat die Konferenz eine Deutlichkeit beschert, die es bisher nicht gegeben hat. In erster Linie ist dies bedingt durch die Person des COP28-Präsidenten: Sultan Ahmed Al Jaber ist mächtiger Öl-Manager seines Landes und präsidiert die Klimakonferenz - nicht ohne zu sagen, dass Öl noch über Jahre eine wichtige Ressource sei – so wichtig, dass auch angekündigt wird, die Ölproduktion bis 2030 noch ausweiten zu wollen.

Bestärkt wird dies durch die Recherchen der BBC, die Mitschnitte veröffentlicht hat, in denen Al Jaber den wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Erderwärmung mit 1,5 Grad Celsius begrenzt bleiben muss, in Frage gestellt hatte. Die Aufregung veranlasste ihn dazu – jetzt wieder ganz COP-Präsident – mit einem Statement zurückzurudern.

Erklärungen, Versprechungen und ein wichtiger Nebensatz