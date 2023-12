Imperial Iglos und Winter Chalet – Feiern für den guten Zweck

Die Imperial Igloos im Innenhof der Trattoria Martinelli und das neue, doppelt so große Imperial Winter Chalet im Innenhof der Pizzeria Regina Margherita wurden eröffnet. Die Gastronomie-Familie Barbaro unterstützt mit diesen Weihnachts-Specials karitative Projekte.

Sie sind aus der Weihnachtssaison Wiens nicht mehr wegzudenken – die originellen Projekte der bekannten Gastrobomie-Familie Barbaro. In Kooperation mit ihrem Partner Moët & Chandon „IMPERIAL WINTER BY BARBARO“ laden die Barbaros, wie sie in ihrem genannt werden, erneut in ihre Restaurants, um die Vorweihnachtszeit auf eine etwas andere Art zu erleben und dabei karitative Projekte wie Licht ins Dunkel zu unterstützen. Die Rede ist von den Imperial Igloos im Innenhof der Trattoria Martinelli und das neue, doppelt so große Imperial Winter Chalet im Innenhof der Pizzeria Regina Margherita.

Die Imperial Igloos (geöffnet Montag bis Samstag von 11:30 Uhr bis 23:30 Uhr) sind eine Zusammenarbeit zwischen Moët & Chandon, der Familie Barbaro und Licht ins Dunkel. Die transparenten Glas-Iglus, umgeben von einem Tannenwald, bieten einen freien Blick in den Himmel – eigene Lautsprecher für private Musik, Heizungen und Concierge-Service inklusive.

Punsch und Champagner

Das Imperial Winter Chalet (geöffnet von Montag bis Sonntag von 11:30 Uhr bis 23:30 Uhr) im Innenhof der Pizzeria Regina Margherita wiederum präsentiert sich in seiner mittlerweile siebenten Saison doppelt so groß und noch luxuriöser – mit Champagner und zahlreichen Punschvarianten. Die Gäste sollen sich dort laut Luigi Barbaro Jun. fühlen „wie in einem Chalet in den Bergen, mit einer Mischung aus Cortina, Kitzbühel und St. Moritz“.

Familien in Not

Mit ihren Winterprojekten konnte die Familie Barbaros in den vergangenen acht Jahren gemeinsam mit ihrem Partner Moët & Chandon mehr als 100.000 Euro für Licht ins Dunkel sammeln, um Familien in Not zu unterstützen. (red.)

Nähere Inforomationen:

https://www.barbaro.at/imperial-igloos

https://www.barbaro.at/winter-chalet