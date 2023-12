Pestizide im Zimmer? Tipps zum Christbaum-Kauf

In Kürze beginnt der Verkauf von Christbäumen an Straßen-Ständen

In Kürze beginnt der Verkauf von Christbäumen an Straßen-Ständen APA/Barbara Gindl

Die Naturschutzorganisation WWF rät zu Bio-Bäumen aus heimischer Erzeugung. Oder überhaupt zum lebenden Christbaum im Topf.

In sieben von zehn Haushalten wird zu Weihnachten ein Christbaum stehen. „Beim Kauf ist Vorsicht geboten, denn die meisten Bäume stammen aus konventionellen Christbaumproduktion und werden mit verschiedensten Chemikalien behandelt, wie etwa Dünger und Pestizide“, erklärt Karin Enzenhofer, Wald-Expertin bei der Naturschutzorganisation WWF Österreich. „Das hat massive Auswirkungen auf unsere Umwelt.“

Der WWF gibt daher Tipps für den Kauf eines Christbaums:

Wer einen umweltfreundlichen Christbaum haben möchte, sollte einen Bio-Christbaum erwerben, rät Karin Enzenhofer vom WWF. Das garantiere, dass beim Anbau keinerlei chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel oder Dünger eingesetzt wurden.

Pestizide im Wohnzimmer?

Dies sei auch aus gesundheitlicher Sicht sinnvoll. Ein konventioneller, mit Pestiziden behandelter Baum könne diese Stoffe im warmen Zimmer abgeben.

Auch die Herkunft des Baumes sei für eine positive Umweltbilanz wichtig. Wenn kein Bio-Christbaum erhältlich ist, sollte man zumindest einen Christbaum aus der Region wählen, so der WWF. Dieser ist an Papierschleifen, die am Wipfel angebracht sind, erkennbar. Jedes Bundesland wird dabei in seinen Farben repräsentiert. Ein Baum aus der Region hat kurze Transportwege hinter sich, wodurch weniger CO2-Emissionen entstehen. Absehen solle man von einem nicht gekennzeichneten Christbaum aus dem Baumarkt. Oft würden diese Bäume aus Nord- und Osteuropa kommen, schon früh gefällt werden. Die nötige Kühlung bis zum Verkauf und die langen Transportwege bedeuten einen hohen Energieaufwand, erklärt der WWF.

Auch auf die richtige Baumart komme es an. 85 Prozent der Christbäume sind Tannen, 14 Prozent Fichten. Besonders beliebt sind die Nordmannstanne und die Blaufichte. Beide Arten sind in Österreich nicht heimisch und damit auch nicht an die heimische Flora und Fauna angepasst. Deshalb müssen bei ihrer Aufzucht laut WWF größere Mengen an Pestiziden eingesetzt werden. Besser beraten sei man mit einer Gemeinen Fichte.

Trend zum Baum im Topf

Wirklich nachhaltig seien Bäume nur dann, wenn sie nach den Feiertagen weiterleben können. Auch deshalb ist einer der Trends der letzten Jahre der „Baum im Topf“. Hier sollte man aber wie bei den traditionellen Bäumen auch darauf achten, dass es sich um einen heimischen, in Österreich aufgezogenen Bio-Baum handelt, den man nach den Feiertagen in den Garten pflanzen kann. Viele Topf-Tannen stammten allerdings aus konventioneller Haltung, andere seiendnach dem Einpflanzen nicht lebensfähig, da ihre Wurzeln verkümmert sind oder stark zurückgeschnitten wurden.

Es ist also gar nicht so leicht, alles richtig zu machen beim Kauf des Christbaums. Raketenwissenschaft ist es aber auch wieder nicht. (red.).