Was Österreicher am liebsten zum Essen bestellen

Der Lieferservice hat seine Kundendaten ausgewertet und hat die Bestelltrends der Österreicher ermittelt. Mit ein paar Überraschungen.

Sushi, Pizza oder doch lieber Burger? Apfelstrudel oder Vanilleeis? Welche Gerichte sich Österreicher am liebsten liefern lassen, hat Lieferando zusammen mit dem Marktforschungsinstitut TQS Research & Consulting KG herausgefunden. Dafür wurden die Daten von 1,4 Millionen Kunden anonymisiert ausgewertet, ergänzt wurden die Resultate durch eine repräsentative Umfrage und internationale Essenstrends.

Was sind also die Ergebnisse? Die beliebteste Vorspeise zum Liefern sind Hummerchips, gefolgt von Edamame und Chicken Gyoza. Am meisten bestellt wird in Österreich jedoch Pizza Salami, dicht gefolgt von Pizza Margherita, Platz drei geht an Pommes. Die drei beliebtesten Desserts sind Tiramisu, Schoko-Nuss-Kuchen mit Schlag und Apfelstrudel.

Italienisch auf Platz 1, rumänisch wächst

Die rumänische Küche ist die am schnellsten wachsende Küchenrichtung, gefolgt von Russisch und Holländisch. Platz 1 bei den beliebtesten Küchenrichtungen geht aber an Italien, gefolgt von den USA (hier sind Burger besonders beliebt) und der chinesischen Küche. Auf Platz vier schaffen es türkische Gerichte wie Döner und Kebap und die japanische Küche - besonders beliebt sind aber auch Avocado Maki - liegt auf Platz 5.

Am meisten bestellt hat ein Kunde aus Wien mit stolzen 948 Bestellungen, darunter 93 Mal Pommes Frites. Ein anderer Kunde bestellt 735 Mal Desserts, darunter 240 Mal Vanilleeis mit Schokolade. Die teuerste Bestellung wurde in Innsbruck beim Restaurant Flo+Jo getätigt und kostete 949 Euro. Am häufigsten wird an Sonntagen bestellt.

Auch fleischlose Ernährung hat einen hohen Stellenwert, jede dritte Bestellung ist vegetarisch, jede siebte ist vegan. Vor allem die Altersgruppe der 18-29-Jährigen wollen beim Bestellen auch umweltbewusst vorgehen und legen Wert auf nachhaltige Verpackungen. Das zeigt sich vor allem dadurch, dass jene Restaurants, die auf vollständig recycelte und kompostierbare Verpackungen setzen, dreimal häufiger bestellt wurde als noch im Vorjahr. (cg)